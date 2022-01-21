吃飛醋怒燒城中城奪46命！黃格格控制慾強烈　檢求極刑關鍵曝

▲高雄城中城大火嫌犯黃格格（右）個性剛烈。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地檢署21日偵查終結，將嫌犯黃格格（51歲）以刑法放火罪、殺人罪起訴，並建請求處極刑，檢方發現，黃格格個性剛烈，嗜酒，感情控制慾強烈，竟只因懷疑郭姓男友與前女友藕斷絲連，就想縱火讓郭男難看，卻鑄成大錯。

造成這起火警的嫌犯黃格格原名黃淑萍，後來改名黃格格，年輕時賣豆花，因此綽號「豆花阿姨」，但她竟是前科累累的狠角色，曾犯下多起恐嚇、妨害自由、傷害及強盜案件，身邊不時有小弟任憑她差遣，被住戶形容「個性潑辣，去到哪都跟人家吵架」，是地方的頭痛人物。

▲高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

檢方調查，黃格格在案發當天與郭姓男友大吵一架，她質疑男友和前女友藕斷絲連，案發前喝了4瓶啤酒及半瓶高粱，情緒極糟，男友覺得她不可理喻，於是先行離去，留下黃女和另外兩名友人繼續留在該處套房。

黃女向毛姓友人和一名少年痛罵男友騙她，兩名友人見苗頭不對，也在14日凌晨1點多離去，黃格格則是氣不過，於是將未燃燒殆盡的淨香倒在沙發上，並在凌晨2點16分離去。

黃格格回到鳳山家中後，繼續透過LINE和語音訊息轟炸郭姓男友，她痛罵男友不但吃她的、用她的，連機車也騎她的，她自嘲把男友當作寶，但對方始終放不下前任，她甚至質問男友「難道要靠你前女友站壁養你嗎？」最後更嗆「你敢玩，我就陪你玩，我沒什麼好怕的；你敢瘋，我就陪你瘋，現世報是很快的；我有前科，不然我們來玩一次看看！」

不料，就在她怒火中燒飆罵男友時，城中城也燃起大火，眾多住戶身陷火海，最後釀成46死43傷的重大慘劇，可說是黃格格的個性使然。