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快訊／城中城大火釀46死　黃格格殺人罪起訴求處極刑

▲▼高雄城中城大火。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城去年10月大火造成46死慘劇。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地檢署21日偵查終結，認定嫌犯黃格格（51歲）僅因感情猜忌，心生怨恨，竟在酒後情緒失控，欲藉點火滋事讓郭姓男友難堪，引發重大火災害無辜生命死亡，檢方以刑法放火罪、殺人罪起訴，且黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，因此向法院建請處以極刑。

回顧這場大火，去年10月14日凌晨2點54四分，高雄市消防局接到第一通報案電話，傳來急促的聲音大喊「府北路的城中城失火了！」消防局獲報，立即指派前金、鼓山及中華分隊出動救災，大批消防隊員雖然在9分鐘後陸續趕抵現場，但火勢已相當猛烈，大火及濃煙不斷向上竄燒，救災困難，一直到清晨4點39分，火勢才獲得控制，上午7點17分完全撲滅。

▲▼高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄鹽埕城中城大樓陷入火海。（圖／記者許宥孺翻攝）

這場燒了4個多小時的無情惡火，造成嚴重傷亡，檢警在火勢撲滅後，立刻著手調查起火原因，發現大火竄燒前20分鐘，城中城附近社區的一名住戶曾目睹歇業茶具行的大門，冒出一陣煙霧，不久，茶具行突然傳出爆炸聲，接著竄出火舌，他見狀急忙報警，但整棟大樓已瞬間被大火及濃煙吞噬。

針對這起火災，檢方日前以依過失致死、失火罪，向法院聲押黃女獲准，郭男則以6萬元交保候傳。

檢警追查發現，嫌犯黃格格個性剛烈，平常就有以小香爐、鐵罐燃燒淨香的習慣，黃女當時與郭姓男友大吵一架，她質疑男友和前女友藕斷絲連，案發前喝了4瓶啤酒及半瓶高粱，情緒極糟，男友覺得她不可理喻，於是先行離去，黃女隨後帶著酒意返回鳳山住家，仍不斷透過LINE和男友理論。

檢方根據兩人的對話和錄音，發現黃女在離開後曾傳「要瘋陪你瘋」、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」等語，認定黃女是故意將未完全熄滅的淨香粉末，倒在沙發上，導致悶燒約30分鐘後發生閃燃，導致火勢快速蔓延，進而釀成重大悲劇。

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城中城大火46死偵結黃格格殺人罪

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