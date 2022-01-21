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社會 社會焦點 保障人權

最衰運將！想救人卻被當縱火犯　他還原城中城煉獄關鍵30分鐘

▲城中城大火。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄城中城大火釀46死慘劇。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地檢署21日偵查終結，將嫌犯黃格格以刑法放火罪、殺人罪起訴，其中最關鍵的目擊證人劉姓計程車司機還原起火的30分鐘，他第一時間發現煙霧和火苗，距離僅有3.27公尺，他還試圖找水源想撲滅火勢，也因此一度被懷疑是縱火犯，可說相當冤枉。

▲▼城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警調查，嫌犯黃格格和郭姓男友吵完架後，郭男在13日深夜11點多離去，一同喝酒的另兩名友人在14日清晨1點多離開，但黃格格卻是到了2點16分才離開套房。

黃格格離開後，根據檢警調閱的監視器畫面首度出現煙霧和火光，則大約30多分鐘，這關鍵的30分鐘，檢警研判就是黃格格將未燃燒殆盡的淨香倒在沙發上，慢慢悶燒，當房間內溫度到達臨界點時，2點54分就發生閃燃。

根據劉姓計程車的供詞，他是在凌晨2點多準備返家時，發現茶具行後方套房散發濃煙，他進門一看，沙發上已經有火苗，當時他距離起火點僅有3.27公尺，他想找水源撲滅卻沒成功，隨即火勢就蔓延開，因此檢方認定沙發就是整起火災的起火點，加上黃格格以往就有把灰燼倒在地面上的習慣，因此認定黃格格涉嫌將灰燼倒在沙發上縱火。

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