淨香未熄引發閃燃！城中城瞬成500度高溫煙囪　46冤魂多嗆死

▲城中城大火釀46死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄城中城大樓去年10月14日發生46死43傷火災，震撼全台，高雄地檢署21日偵查終結，檢方認為黃格格是故意將未完全熄滅的淨香粉末，倒在沙發上，導致悶燒約30分鐘後發生閃燃，導致火勢快速蔓延，進而釀成重大悲劇，因此將她以刑法放火罪、殺人罪起訴，且認為黃格格犯後毫無悔意，態度惡劣，因此向法院建請處以極刑。

▲高雄城中城火警嫌犯黃格格（右）被依殺人罪起訴。（圖／記者吳世龍攝）

檢方調查，起火點是在城中城一樓的茶具行，該處是郭姓男子在2020年開始使用，平常就有一些朋友在此群聚喝酒，郭在2021年8月認識黃格格後，黃也經常出入該處，去年10月13日晚間，郭與黃和另外兩名友人又再度一起喝酒，黃不斷抱怨郭還和前女友聯繫，郭怕黃一直盧，就先行離去，到了14日清晨1點多，兩名友人也隨後離開。

郭男離開後，黃格格持續一個人喝悶酒，還不斷傳LINE和語音訊息給郭，郭不讀不回，黃女於是認為郭又去找前女友，於是決定讓郭難看，因此將沒完全熄滅的淨香灰燼倒在沙發上，在14日凌晨2點16分離開。

檢方根據監視錄影畫面及證人供詞，發現郭男的處所在清晨2點52分冒出火光和濃煙，這時目擊的劉姓計程車司機發現起火，試圖想找水撲滅，但2點54分隨即發生閃燃，火勢快速蔓延開來。

▲城中城一樓茶具行的套房沙發是起火點。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

根據鑑識人員研判，火災與電線走火無關，因該處並沒有水電，黃格格在偵訊時坦承將裝有檀香灰的鐵罐丟進沙發旁的垃圾桶，雖然後來改口，說把檀香灰跟烤過的秋刀魚一起打包，丟進愛河，檢方還找來海巡人員打撈也無所獲，黃女最後又說忘記怎麼處理了，但「案重初供」，檢警認為她第一次的說法比較接近事實。

檢方指出，淨香灰燼未熄，放在罐內悶燒，加上周圍有易燃物，包括煮水用的卡式瓦斯爐被引爆，封閉的屋內溫度逐漸升高，出現最可怕的閃燃現象，即密封空間燃燒產生濃煙，屋內溫度不斷升高，大量濃煙的溫度也跟著升高，成為可燃氣體，濃煙一旦被火場高溫自動點燃，就會形成一片火海，瞬間超過500度，非常恐怖。

檢方指出，火勢從一樓蔓延後，其實並沒有往上延燒，反而是因為煙囪效應，因此住在城中城高樓層的罹難者，大多是吸入濃煙窒息死亡，並非被火燒死，但仍造成重大傷亡。

檢方調查也發現，黃格格個性剛烈，感情控制慾強烈，嗜酒成性，常常無端怒罵，失控砸毀門窗玻璃，事後還傳訊給郭「要瘋陪你瘋」、「你想看到的事情，我一定做給你看，我不會騙你」等語，認定黃女是故意將未完全熄滅的淨香粉末，倒在沙發上，導致悶燒約30分鐘後發生閃燃，導致火勢快速蔓延，進而釀成重大悲劇。

偵訊過程中，黃格格否認傳訊息給郭男，供詞反覆，拒絕測謊，行使緘默權，但檢方仍認定黃格格蓄意引燃火源，導致發生大火，造成46人死亡，以刑法放火燒毀現有人所在建築物、殺人罪提起公訴，並向法院建請處以極刑並依法宣告褫奪公權終身，以昭炯戒。

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