年節吃出好疫力！健康飲食先做採買功課　營養師教大家怎麼吃

▲均衡飲食是健康的基礎，營養師建議可應用國健署推行的我的餐盤，記住口訣暨簡單又容易。（圖／台東馬偕醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

年關將近，但隨著Omicorn疫情升溫，相信大家一定很關心如何吃出健康、吃出好的免疫力。台東馬偕營養課陳麗如課長在年節前，提醒大家要過個平安的好年，就從採購健康食材開始。

年節應景的香腸、臘肉等含有較多飽和脂肪不僅會升高膽固醇，過多的油脂也會抑制免疫功能，淺嚐就好；而像花生、瓜子等堅果種子一天一湯匙就好喔。均衡飲食是健康的基礎，可以應用國健署推行的我的餐盤，記住口訣暨簡單又容易，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

陳麗如營養師告訴大家年節要怎麼採買怎麼吃可以達到美味又能增強免疫力呢？選擇含乳酸菌的奶製品，增加抗體生成，也會加強自然殺手細胞的活動力。多選擇富含維生素C的水果，維生素C會刺激身體製造干擾素來破壞病毒。也要吃各種顏色的蔬菜，每天攝取含硫化合物的蔬菜：蔥、蒜、洋蔥及韭菜等，多放在料理中，有助於提升免疫力。

▲▼根據「我的餐盤」依據口訣採買，可使年節吃的健康又能提升免疫力。

陳麗如還提醒，記得吃火鍋時一定要多放各種顏色的蔬菜。以全榖雜糧類取代白飯和白麵條，含有豐富的維生素B群可維持細胞黏膜健康。吃優質豆魚蛋肉類，是豐富的蛋白質來源，蛋白質是構成細胞（尤其白血球和抗體）主成分。適量攝取油脂，含Omega-3的油脂有助於降低體內的「慢性發炎」，讓免疫細胞不會過勞、失衡。多選擇富含鋅的食物，鋅具有免疫調節、幫助組織修復、維持生理代謝等作用。

除此之外，年節期間多曬曬太陽，維持體內維生素D濃度。而過年桌上擺滿的糖果餅乾，舉凡麻粩5個（20公克/個）、牛軋糖6顆（15公克/顆）熱量就高達500大卡，吃多了不但會降低免疫也會增加體重喔！



最後陳麗如營養師呼籲鄉親，要過個平安的好年，除了吃的健康保持好的免疫力外，年節期間大量人口南北流動，也易造成病毒擴散。所以更要比平日更注意個人衛生、注射疫苗、避免到人群聚集的地方，就能平安過好年喔！