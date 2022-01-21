迴轉壽司哪間好吃？　老饕激推「來台2年神店」：沒有之一

▲近年有不少連鎖迴轉壽司進駐台灣；圖與本文無關。（示意圖／記者黃士原攝）



記者郭卉寧／綜合報導

日本壽司深受台灣人喜愛，近年更有不少連鎖迴轉壽司品牌進駐，吸引民眾前去消費。近日，就有一名網友指出，自己只吃過爭鮮，最近想嘗試其他的迴轉壽司，「大家比較推薦哪間？」貼文發出後，釣出不少人點名喜愛的店家，還有老饕推薦2年多前插旗台中的神店。

原PO在PTT的WomenTalk板上發起閒聊表示，最近有點想去吃壽司，但自己過去只吃過爭鮮，沒嘗試過其他的迴轉壽司，因此想說這一次能嘗鮮，「想說試試藏壽司或壽司郎，哪家比較推薦？」

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貼文發出後，引起熱烈討論，網友紛紛推薦喜愛的店家，「絕對是藏壽司」、「壽司郎好吃很多」、「菜色不太一樣，看心情吃」、「壽司郎，不過感覺藏壽司種類更多樣」、「壽司郎的口味比較重一點，吃下去膩感比較明顯，我選藏壽司」、「體感壽司郎偏甜，藏壽司偏鹹，看你什麼口味吧」。

▲原PO好奇詢問，網友們有無推薦的迴轉壽司；圖與本文無關。（示意圖／記者黃士原攝）



還有不少人指出，每家壽司的特色不一樣，可以依照想吃的品項去選擇，「壽司郎吃壽司，藏壽司吃甜點」、「生食推壽司郎，熟食跟甜點推藏壽司」、「喜歡生魚類選壽司郎，喜歡熟食／魚選藏壽司」。

另外，也有老饕特別推薦私藏店家，「平祿也不錯」、「平祿吃過就不會去這兩家」、「迴轉壽司我只推平祿壽司，沒有之一」；據了解，平祿壽司是東日本歷史最悠久的迴轉壽司品牌，主打平價握壽司，台灣第一間店在2019年10月落腳台中，雖然佈店稀少，但口味並不比其他連鎖店家差，在Google上也有高達4.3顆星的評價。