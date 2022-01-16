快訊／SOGO百貨新竹店緊急閉店清消　藏壽司巨城店也暫停3天

▲新竹巨城購物中心。（圖／翻攝自臉書／Big City遠東巨城購物中心）
記者柯沛辰／綜合報導
遠東SOGO百貨新竹店16日緊急宣布，配合政府疫調足跡，將於晚間7點閉店，進行全店預防性消毒，17日也暫停營業一天，直到18日（二）才會恢復營運。
SOGO百貨新竹店強調，公司平日均嚴格遵守政府防疫規範，落實入店實聯制及全程戴口罩、公共設施加強消毒、員工體溫測量，對於顧客足跡已做好全面防護。
同一時間，藏壽司新竹巨城店也公告，因應百貨消毒作業，藏壽司新竹巨城店即日起至18日（二）暫停營業3天，直到19日（三）才恢復正常營運，「要前來用餐的藏友們，不便之處尚請多多包涵」。
▼藏壽司新竹巨城店在臉書公布營業時間異動。（圖／翻攝自臉書）
消息被轉到PTT後，許多網友紛紛留言，「臉書看到有客人吃到一半被請出去」、「難怪今天人少」、「等公布疫調」。
對此，新竹市政府說明，稍早收到新竹縣政府通報，經疫調顯示，案17932曾於1月11日晚間到新竹巨城購物中心藏壽司用餐。該確診者為新竹縣某科技大學女學生，11日晚間7至9時許至巨城購物中心的藏壽司用餐，所以立即啟動應變措施，通知業者緊急清消。
▼SOGO百貨新竹店16日晚間宣布閉店清消。（圖／翻攝自臉書）
►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘
讀者迴響