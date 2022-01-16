快訊／SOGO百貨新竹店緊急閉店清消　藏壽司巨城店也暫停3天

滅之刃再度回歸藏壽司囉！鬼滅之刃「遊郭篇」上映後，藏壽司也再次聯手「鬼滅之刃」從1月17日起，於全台推出只送不賣的「藏壽司ｘ鬼滅之刃」周邊，包含多達29款的人氣角色限定扭蛋以及4款限店滿額送的角色專屬月曆。此外，藏壽司也從1月29日起農曆年假期間，限時再推「春節外帶餐盒」，有9款豐盛的外帶組合及4款超人氣甜點，且在指定時間取餐還再送鬼滅扭蛋。