一夜暴增60確診！　若升三級警戒「9大措施」一次看

▲桃園爆移工群聚，王必勝前進經貿園區。（圖／翻攝自臉書／王必勝）

記者邱晟軒／綜合報導

桃園亞旭工廠今（21日）晚間爆增60人確診，震驚全台！對於確診連環爆，是否會重啟三級警戒？行政院長蘇貞昌強調，「疫情在可控範圍，目前沒升級計畫」；不過未來若真的升三級，民眾需要遵守有哪些防疫措施？

桃園亞旭電腦工廠採檢1000多人，晚間傳出其中有60人呈現陽性。指揮中心也證實，加上今日下午記者會已公布6人，累積66人，另675人陰性，檢驗中270人。相關疫調資料持續進行中，將於明（22日）下午記者會統一對外說明。

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▲桃園移工群聚確診，王必勝前往協助控制疫情。（圖／翻攝王必勝臉書）

面對外接傳出防疫警戒應升級三級警戒的聲浪，行政院長蘇貞昌昨（20日）強調，「近日雖出現確診個案，但目前疫情仍在可以控制範圍內，且都有軌跡可循，所以目前沒有升級計畫。」

外界傳言學測後，或是農曆年後元宵節再提升防疫警戒，陳時中則表示，政府沒有這樣的討論，大家都明白必須根據疫情做滾動式檢討，因此很難預做安排，「所以沒有這樣的討論」。

國內目前仍為二級防疫警戒，對於升三級警戒條件，根據指揮中心說明「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」，若國內單周出現3件以上社區群聚事件，或一天確診10名以上感染源不明的本土病例，即達到防疫警戒第三級標準。若升三級警戒，9大防疫規範如下：

1、外出時全程佩戴口罩。

2、避免不必要移動、活動集會。

3、停止室內5人、室外10人以上的家庭聚會(同住者不計)和社交聚會。

4、自我健康監測(有症狀應就醫)。

5、營業場所及洽公機關：落實人流管制，戴口罩、保持社交距離。

6、職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施(如異地、遠距辦公、彈性時間上班)。

7、餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8、婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。

9、公共場域、大眾運輸加強清消。

▼第三級防疫警戒因應事項（圖／陳昱璇製）