羅傑不抽Gogoro「官方聽到了！」推出限時活動：真的要送機車啦

▲Gogoro官方要抽Gogoro了。（圖／翻攝Gogoro Taiwan臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「有沒有要抽Gogoro？」最近網友瘋傳的搞笑梗，源自一名實況主羅傑Roger，沒想到近日多名網紅大戰，網友們也趁機亂入刷留言。沒想到，羅傑不抽Gogoro，但Gogoro官方聽到了，直接辦活動「就說真的要抽Gogoro」來抽出價值7萬4980元的Gogoro VIVA MIX Belt機車一台，瞬間引起網友暴動。

羅傑過去曾辦出訂閱活動，若達到門檻就抽出Gogoro回饋粉絲，但最終沒有達標，抽獎活動因此取消。然而，羅傑的粉絲沒有放棄，時常在羅傑的直播中詢問「有沒有要抽Gogoro？」「什麼時候要抽Gogoro？」「要抽Gogoro了嗎？」等話，讓羅傑爆氣回嗆「Gogoro我再講一次，奈何橋，你們到那邊我一定燒給你們」「就說沒有要抽Gogoro，要問幾次」，激動的反應逗得粉絲哈哈大笑。

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此事也延燒到其他網紅，《英雄聯盟》前世界冠軍Toyz劉偉健涉嫌販毒後又捲入詐賭風波，17日晚間登上謝和弦直播「麻椅上訴」時，也曾被網友釣魚詢問「有沒有要抽Gogoro？」，連台北市議員呱吉直播也遇到網友亂入，「有沒有要抽Gogoro？」瞬間成為網路流行梗。

對此，Gogoro業者20日晚間透過臉書粉專「Gogoro Taiwan」發文表示，只要上傳自己的影片說「就說真的要抽Gogoro」，再留言「就說真的要抽Gogoro」並Tag兩位朋友，當留言超過996則影片時，就抽出要價7萬4980元的Gogoro VIVA MIX Belt 合聲白一台。

網友看完紛紛留言，「太神啦，真的要抽了」、「請問可以請想傑來抽嗎？」「好傑寶最驕傲的一天」、「請問可以發想傑工商嗎?沒有我晚點再來問一次」、「我來看影片的！我兩台車夠了，給大家抽」、「就說，真的，要抽gogoro !」「道理我都懂，所以有沒有要…咦，真的有欸」。

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