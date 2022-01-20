增24例境外移入「15例落地採檢確診」　美國10例最多

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增24例境外移入，其中15例為落地採檢確診，其餘為居家檢疫期滿驗出。境外移入個案以美國10例最多，其次分別，越南3例、法國及澳大利亞各2例、巴拉圭、沙烏地阿拉伯各1例；另有5例調查中。

另外，中央流行疫情指揮中心也公布國內新增13例本土個案，當中有3人是高雄一家三口，另亞東染疫護理師另一兒子也確診；至於桃機延伸相關個案，包含金嗓歌友會接觸者、桃機保全接觸者、西堤用餐相關人也有確認染疫，桃機爆發疫情2週來累積衍生本土個案已經破百。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為13例男性、11例女性，年齡介於10多歲至50多歲，分別自美國(10例)、越南(3例)、法國及澳大利亞(各2例)、巴拉圭及沙烏地阿拉伯(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月5日至1月19日。

▲1/20新增個案。（圖／指揮中心提供）



指揮中心統計，截至目前國內累計5,363,205例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,344,301例排除)，其中18,041例確診，分別為3,238例境外移入，14,749例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例(案18119，再次採檢為陰性，改判排除)，累計116例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。