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買賣星城遊戲幣賺破億！欠稅1433萬耍賴不繳　關一天秒吐錢

▲▼黨姓男子欠稅千萬遭管收 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲黨姓男子欠稅千萬遭管收 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子買賣交易星城遊戲幣4年獲利千萬，還投入大量資金做期貨買賣，卻拒繳營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅共計1433萬多元，新北地院依行政執行署新北分署聲請管收3個月獲准，男子才在管收所待一天就受不了，趕緊請家人繳交300萬元，餘額分期付款，免去在管收所中過年的命運。

據了解，55歲黨姓男子2013年11月至2017年12月從事虛擬星城遊戲幣買賣，由第三方支付公司代為收取款項，銷售額高達1億 2472 萬多元，卻涉嫌逃漏營業稅、營利事業所得稅、綜合所得稅，經移送新北分署執行黨男名下銀行存款、車輛及三重區不動產，課徵將近497萬元，尚欠 1433 萬多元。

行政執行官調查，黨男買賣遊戲幣不但獲利千萬，還投入466萬元做期貨交易買賣，當得知需要欠稅遭催繳後，還不願依法繳納，更將所有銀行帳戶內的1022萬元提領一空，相當狡猾。

新北分署17日通知黨男到場說明財產狀況及提領鉅額現金流向，黨男還裝窮名下沒有財產無力償還，提領現金是為了償還朋友債務，卻又提不出任何證明，對於跟朋友借款與還款細節交代不清，漏洞百出，認定黨男刻意迴避履行繳稅義務，向新北地院聲請管收3個月。

黨男管收獲准當天解送管收所，但他才住了一天就受不了，翌日（18日），由家人帶著300萬現金先行繳交，剩餘欠稅部分辦理分期付款後獲釋，免去 獨自在管收所中過年的命運。

腦公！你不可以賴帳喔

►冬天再也不怕冷的秘密是它！

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