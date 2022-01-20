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社會 社會焦點 保障人權

盜網美照誘加入博弈平台　開群組教吸血秘訣！警破詐欺機房水房

記者林悅／台南報導

台南市警五分局破獲博弈詐欺機房案，19日晚緝獲犯嫌傅姓男子等7人，查出該集團盜用網美照在網路上誘騙男子加入博弈平台，並以話術誆稱有辦法代操博弈盤翻倍獲利，被害者獲得甜頭投入大量資金後，嫌犯再謊稱代操失敗藉此獲利，全案偵訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、賭博等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局指出，42歲傅姓犯嫌曾參與詐欺集團水房工作，因此了解多種詐騙手法，但他認為假檢警等詐騙手法缺陷太多，因此找到博弈平台配合，聲稱可以替非法平台拉攏賭客，傅男將旗下共犯分工為「男生組」及「女生組」，傅男與楊、羅、江、沈4名男子，盜用網美照，到交友網站吸引被害者聊天，並說服被害者加入博弈平台，等被害人上鉤後，王、莊等2名女子在水房擔任「客服人員」，協助被害人以現金兌換博弈平台的點數，並誆騙被害人有程式可以代操賭盤獲利。

▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲歹徒盜用網美照，到交友網站吸引被害者聊天，並說服被害者加入博弈平台，等被害人上鉤後，誆騙被害人有程式可以代操賭盤獲利。（圖／非當事人）

不少被害人起初都會產生懷疑，會問「客服人員」許多問題，傅男詐騙經驗豐富，因此將「男生組」與「女生組」拉入LINE群組，隨時討論如何在第一時間誆騙被害人，而該集團為避免警方產生連結，將群組改成「美睫、美甲群」等，而群組內的話題，都是討論如何說服被害人投入資金，等對方獲取些微利益取得信任後，再誘騙被害人投入大筆資金，不過最終的結果都是「操作失利」，被害人投資後就血本無歸。

▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局接獲情資後積極蒐證3個月，掌握傅男犯罪事實，在19日晚間兵分4路發動搜索、攻堅其在台南、台中等地之話務機房及水房，逮捕傅男與其他6名共犯，起獲犯罪手機19具、平板電腦3台、電腦8部、提款卡3張、存簿1本、房屋租賃契約3本、新台幣42萬2200元等證物。

▲台南市警五分局破獲傅姓男子博弈詐欺集團，直搗台南、台中等地之話務機房及水房，緝獲傅嫌等7人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警五分局分局長洪頂力呼籲，詐騙集團多用貌美女性照片行騙，切勿輕易相信網路交友、投資等手法，尤其高獲利更要小心，應向165反詐騙專線查證，或打110，不要淪為被詐欺的對象，而且民眾也不要貪小利擔任詐騙集團車手，或提供金融帳戶供集團使用，以免吃上詐欺官司及後續民事追償。

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博弈騙局南警詐欺機房水房

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