實聯制真的有用！新竹哥收「1簡訊」爆雞母皮　時間地點一查全都知

▲實聯制是用來保護自己 。（示意圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

疫情再度升溫，前段時間趨緩時，不少人沒有確實做到實聯制，但現在有網友現身說法，直呼「原本以為實聯制是個大笑話，結果今天竟然收到一封通知簡訊」，且內容十分詳細，地點、時間，就連店家都一一列出來，原來實聯制真的有用。

原PO在PTT表示，之前他對實聯制都抱持懷疑態度，覺得自己每天不停掃條碼好像也沒什麼用，結果昨天收到一封簡訊，內容指出「經調閱簡訊實聯制，您於1月15日（六）的19:40至00:26時段有新竹巨城的活動紀錄」，還明確指出確診者去過的樓層、時間點、店家等資訊。

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▲實聯制真的有用。（圖／翻攝自PTT）



簡訊還提到，從原PO登記的實聯制紀錄來看，有可能與確診者足跡有重疊，建議到指定地點進行「免費快篩」。原PO在收到簡訊前並不知道自己可能接觸過確診者，看完才知道離病毒多近，嚇得趕緊從沙發上跳起來，「感覺喉嚨開始癢起來了，各位有收到簡訊了嗎？」

網友紛紛回應，「趕快去篩檢啦，還上來發文咧」、「這次因應比去年有系統多了」、「終於有用了，給推」、「保重，還是乖乖掃碼好了」、「所以之前在酸實聯制的人真是夭壽，實聯制本來就是要保護自己的」、「實聯制初期我記得就有鄉民收到通知了，官網上連調閱筆數也有列出。」