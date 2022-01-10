旅館趁雪災抬價！巴基斯坦萬人絕望躲車　她受困冰雪：死亡在召喚

▲巴基斯坦雪災奪走了22條人命，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

巴基斯坦北部避暑勝地穆里（Murree）8日傳出，有上千輛汽車在追雪時因暴風雪受困，造成至少22人死亡。不少倖存者向外媒還原了這場可怕雪災的事發經過與現場狀況，同時還埋怨政府未事先發出暴雪警告，讓事情變得如此嚴重。也有人指出，當地人甚至在暴雪發生後坐地起價，把旅館價格抬高到無法負荷的程度，導致許多人被困在車上死去。

綜合BBC與法新社報導，巴基斯坦穆里上週降下罕見暴雪，吸引近10萬人到當地賞雪，不料卻傳出憾事，有上千輛汽車8日因暴風雪受困在附近的高速公路上，造成至少22人死亡。這些死者有的「連人帶車」遭大雪活埋，在車內失溫致死，也有部分人因開暖氣取暖，吸入過多一氧化碳中毒死亡。急救服務機構表示，有2個家庭在這場意外中慘遭滅門，甚至還有10名兒童遇難。

倖存者薩米娜（Samina）在8日下午4點前往穆里，不過很快就被困在暴風雪中，直到隔天上午10點才獲救。她指出，她在網上看見被困的車一輛接一輛地排在隊伍中動彈不得，而車頂上的積雪也越來越多，「雪在我們車的四周堆成一座座小山，感覺死亡就在面前召喚我，我只能不斷祈求上帝幫助我們，讓我們不會在暴風雪中死去，我現在很難用言語來形容我所經歷的一切」。

另一名來自伊斯蘭堡的遊客雅麗（Duaa Kashif Ali）被困在車龍許久後，與其他13名親友決定棄車步行1.5公里，來到附近的一家旅館過夜。她抱怨，「我們在出發前完全沒有接獲來自政府、新聞或天氣預告的任何警告，也完全不清楚這場暴雪會帶來如此嚴重的意外，到底政府是怎麼容許這一切發生的？」

不過，不是所有人都像雅麗這麼幸運。許多巴基斯坦人最近在網上反映，穆里當地的商家和旅館在雪災後，立刻抬高旅館的價格，導致受災的人們寧可在車上過夜，也不想被當盤子，從而導致情況惡化。一名不願具名的高官表示，如果當地人願意和政府合作的話，也許事情會變的不一樣，不過在報導曝光後，有部分當地人開始向受困旅客敞開家門，並為他們提供食物和毯子。

地方官員烏拉（Tariq Ullah）指出，這場暴風雪的規模前所未見，降雪量在短短數小時內就達到了1.5公尺，「穆里現在不斷地在吹大風，不少樹木被連根拔起，切斷了主要道路，還有不少地區發生了雪崩，人們都被嚇壞了」。政府目前正在積極清理附近道路的積雪，並救援受困遊客。

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