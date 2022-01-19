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社會 社會焦點 保障人權

新店隨機殺人魔逃死！獄中霸凌室友「噁餵馬桶水」　改判理由曝

新店隨機殺人案，騎士枉死。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲王秉華2020年冷血殺害無辜騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者吳銘峯、閔文昱／台北報導

新北男子王秉華2020年3月時，和妻子為了去哪裡吃飯而吵架，結果竟持生魚片刀下車，隨機挑選1名無辜的林姓機車騎士，然後冷血將他殺害，事後辯稱自己有精神疾病，在看守所抄佛經求輕判，但一審仍被依殺人罪判處死刑、褫奪公權終身。案件上訴到高等法院，二審19日宣判，改判處他無期徒刑。

高等法院首度開庭審理時，王男在庭上坦承犯罪，並說自己很抱歉，而律師團也主打王男的「間歇性暴怒障礙症」，希望高院不要判死。根據高院判決，法官認為，王男在犯案時有足夠辨識能力，並無減刑可能，但他犯案後打電話向警方自首，並留在路邊等待警方到場逮捕，使警員得以迅速發覺本案犯罪事實，節省訴訟資源，符合自首規定，因此撤銷死刑、改判無期徒刑，褫奪公權終身。

▲▼新店隨機殺人案兇手王秉華，高院首度開庭審理後，多次鞠躬道歉。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王秉華一審被判死刑，二審改判無期徒刑。（圖／記者吳銘峯攝）

本案發生於2020年3月13日晚間，王男開車載妻子去新北市新店區IKEA購物後，因為要去哪裡吃晚餐而爭吵，王男把車停在新店區中正路上，突然帶著1把料理刀下車，走到車前一刀刺進騎機車在路邊停等姊姊下班的林男後背，接著叼菸掉頭上車開車走人，林男因臟器受傷，送醫不治。

王男被捕時，自稱有「解離性人格」，不知道自己殺了人，不過王男在看守所與妻子會見時，卻又炫耀「我演神，我很會演，反向操作」，甚至吹噓自己在看守所霸凌室友，「我們那時候蕃茄吃不下，就輪流玩他，然後他想抽菸，我們就沾馬桶水給他抽。」另外還說希望別關掉臉書、IG等社交媒體，藉此吸收粉絲，等他出獄以後，要走「8+9路線」。

▲「小鄭容和」王秉華（左）隨機殺害林姓騎士（右），被依殺人罪起訴求處「最嚴厲之刑」。（圖／翻攝當事人社群）

▲王秉華（左）隨機殺害林姓騎士（右）。（圖／翻攝當事人社群）

一審法院認為，王秉華殺人犯行明確，精神鑑定的結果，也指出他當下有清楚辨識能力、不符減刑要件，而王秉華雖主動投案，卻是在離開現場後，經妻子苦苦哀求打電話報警後，才接過電話向警方坦承犯行，在如此「情勢所迫」下的作為，難以認定適用自首減刑。

而王秉華僅因與妻子吵架，就對無辜路人行刺，考量被害人臨終極度恐懼、因失血過多致死的折磨歷程，更因此使被害家屬承受極大痛苦，法官認定若僅判無期徒刑、或甚至較輕的刑期，無法還無辜被害人公道，應將王秉華與社會永久隔離，以防有心人士惡意效仿，判他死刑、褫奪公權終身。民事部分，台北地院判王男應再賠償共1600萬元，可上訴。

▲希望王男快點死刑定讞，還說這樣的犯罪太殘忍，如果讓王男出獄，任何人都可能被殺 。（圖／記者羅志華攝）

▲死者父親希望王男快點死刑定讞，不然等他出獄後，任何人都可能被殺 。（圖／記者羅志華攝）

遇害的林男，是林家在生下3個女兒後，好不容易盼來的兒子，案發當晚林男要去載姊姊下班，林母建議開車，但林男怕雨天視線不佳、騎機車上路，不料卻遇死劫，林父於偵查中心痛表示，本來要將木工事業傳給獨子，但現在「這些工具都不知如何處理了」。

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