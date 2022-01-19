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春水堂漲價了！大杯珍奶1杯190元　牛肉麵每碗260元

▲▼春水堂珍珠奶茶。（圖／翻攝春水堂臉書粉專）

▲春水堂的珍珠奶茶。（圖／翻攝春水堂臉書粉專）

記者鄒鎮宇／綜合報導

繼王品集團開漲價第一槍後，許多連鎖企業也跟著調漲售價。以珍奶聞名的春水堂在元旦時悄悄調漲價格，近日才被顧客發現。其中，春水堂的大杯珍珠奶茶一杯調漲10元，從180元變為190元，牛肉麵更是最高漲50元，最貴一碗要260元，但南北售價有些為差異。

春水堂價格調整後，小杯的珍珠奶茶調漲5元，從95元變為100元、大杯珍奶調漲10元，從180元變為190元；另外，牛肉麵產品中，御品牛肉麵」從200元漲到250元、半筋半肉番茄牛肉麵從210元漲到260元，各調漲50元。

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內部員工透露，春水堂確實於元旦開始漲價，且南北的價格會有差距，上述為北部價格，中部的御品牛肉麵僅調整為230元。據《壹電視》報導，業者表示，受到疫情及原物料價格飆漲影響，於1日調整部分產品的價格，且在元旦前公告於櫃台前。

網友看完紛紛留言，「漲價後更貴了～雖然還不錯喝...但不想當盤子」、「誇張，可以再貴一點嗎？」「自由巿場本如此，只能說消費者養大了商家的味口，一個願打，一個願挨」、「先吃一碗一萬元牛肉麵壓壓驚」、「嫌貴不要吃不就好了」、「嫌貴不吃即可，有人要當盤子，是其自由」。

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