保養型衛生棉抑菌降悶熱銷　東森康乃馨涼感衛生棉1／19首賣

▲「東森康乃馨涼感保養衛生棉」1/19（三）晚上23:40將於東森電視購物46台獨家首賣，下單還可享東森幣50%回饋。（圖／東森購物網提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

女孩們每個月「那個來」，最在意的是什麼？根據調查，現在女孩追求舒適遠大於比較價格，衛生棉不再滿足單一功能，科技型、草本涼感型都成市場趨勢。最新推出的「東森康乃馨涼感保養衛生棉」除了獨特草本薄荷配方，淨味不悶熱，使用天然甲殼素，經SGS測試達99.9%抑菌，添加維他命Ｅ，呵護私密肌膚，1/19（三）晚上23:40將於東森電視購物46台獨家首賣，訂購即享東森幣50%回饋。

冬天穿著為了保暖，衣著過於緊身或厚重，也會使私密處環境變得又濕又熱，「東森康乃馨涼感保養衛生棉」不僅訴求輕薄，更用了獨特清新涼爽配方，淨味不悶熱，使用後帶來繽紛好心情，以及康那香獨創超強吸收體，可達40～50倍吸收，不黏膩、不回滲，透氣底膜可以快速排除濕氣。包裝上採用重複黏貼封口設計，方便存放，潔淨又衛生。

不只有清爽透氣的微涼設計，「東森康乃馨涼感保養衛生棉」更增添甲殼素及維他命Ｅ，面對台灣氣候潮濕，洗滌後的衣物不容易乾的情況，其抑菌功能能避免引發惱人困擾，就像私密肌敷上了面膜，給予溫柔呵護。

▲「東森康乃馨涼感保養衛生棉」特別添加甲殼素及維他命Ｅ，呵護私密肌膚。

「東森康乃馨涼感保養衛生棉」將於1/19（三）晚上23:40在東森電視購物46台獨家首賣，整組包含8包日用量多型、4包夜用加長型、4包護墊一共14包，市價2064元，東森價只賣990元，訂購享東森幣50%回饋，打語音訂購再贈200枚，最高送出東森幣695枚。