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水氣集中搶看雪！　「年前雪帶財」打開新聞雲App中獎率爆高

我們想讓你知道…新的一年給妳大好康！東森涼感保養衛生棉「一年份」直接帶回家。第二波加碼送iPhone13，中午12:00準時打開新聞雲App。

▲▼玉山下雪。（圖／氣象局提供）
▲不少民眾都搶著看雪，你知道年前下雪是帶財的徵兆嗎？（圖／氣象局提供）

App活動小組／綜合報導

農曆新年將至，週三前因為台灣水氣旺盛，高山降雪機率大增，不少民眾都等著上山追雪，但你知道年前下雪是好運帶財的天象嗎？傳統命理師在氣候觀測上，認為農曆年前下雪會導致農田被雪覆蓋，待新春回暖時農地內腐植物發酵完全，肥沃的土壤會讓隔年農作更豐收。

「年前雪帶財」的說法到底準不準？新聞雲App目前正舉辦中獎率超高的「一年份衛生棉抽獎」，歡迎來試試好運！每個平日中午12:00準時打開新聞雲App，從會員中心進入「全民搶寶」，使用東森幣下注即可參加，農曆年前天天有獎，大獎總價值4,644元一年份衛生棉，天天抽出88名幸運兒！加碼送iPhone13，1/28抽出第三支！

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【 iPhone 13得獎人】

【1/14得獎名單】

1/14一年份衛生棉　得獎者：

1248787 新北汐止區 歐嘉*
931616 台南安平區 姜人*
1171041 新北土城區 陳釔*
1095809 桃園中壢區 郭雪*
452370 台北中山區 莊雅*
1511298 新北新莊區 游雅*
1072493 新北汐止區 賴亭*
1416793 雲林元長鄉 田曉*

1/14量多型兩包　得獎者：

1547712 臺中西屯區 邱春*
1407527 臺中南屯區 楊惟*
1003017 臺南永康區 薛能*
104578 臺北中正區 陳*
1440106 高雄岡山區 邱重*
1582243 高雄楠梓區 陳佳*
196308 高雄鼓山區 郭美*
1395238 新北新莊區 白曉*
1455783 高雄岡山區 邱重*
925970 臺中大里區 Mii Lan Hua
1080652 新北板橋區 劉士*
957983 屏東屏東市 李怡*
1332462 新竹東區 彭彩*
1472717 高雄鳳山區 黃雅*
673124 桃園龍潭區 夏崢*
198050 新北蘆洲區 蔡金*
307985 桃園八德區 陳姿*
1048444 許淑*
268433 台北中山區 施均*
304058 新竹東區 李依*
1451873 屏東南州鄉 陳饒*
1095563 臺北中山區 吳秋*
1107895 桃園平鎮區 李淑*
971608 高雄岡山區 邱彥*
1144926 新北新莊區 陳子*
1575460 台南安平區
1072731 台中南屯區 甘桂*
1202340 高雄三民區 蔡金*
464816 新北五股區 林士*
672441 彰化二林鎮 徐淑*
1072320 臺南六甲區 張嘉*
1071481 新竹芎林鄉 曹碧*
1353557 臺北大安區 孫正*
1064067 彰化和美鎮 陳召*
341322 屏東新園鄉 hi
970675 台北北投區 曹家*
914281 嘉義梅山鄉 江庭*
948287 新北樹林區 王文*
1215752 高雄岡山區 高志*
290074 新北新店區 蔡敦*
913035 桃園蘆竹區 高東*
307017 臺南永康區 陳鈺*
1453879 桃園八德區 陳正*
438483 屏東屏東市 林誠*
939291 臺中烏日區 姚煚*
14768 桃園桃園區 張琪*
1075233 新北板橋區 廖佳*
303338 桃園中壢區 蘇國*
1550818 新北中和區 黃文*
2654 新北土城區 許乃*
984262 彰化和美鎮 陳召*
1583747 台北士林區 孫暐*
445071 臺北內湖區 邵靜*
110367 臺南北區 林盈*
1010879 桃園中壢區 洪紫*
853 臺北文山區 王凱*
956076 彰化溪湖鎮 陳亮*
5692 苗栗苗栗市 林宇*
1129673 新北土城區 陳正*
215034 基隆安樂區 林思*
1094640 新竹東區 陳玉*
1073513 桃園觀音區 陳春*
1000 新竹新豐鄉 朱進*
1443712 臺南新營區 吳玄*
1552876 彰化埔鹽鄉 劉煥*
1079515 高雄岡山區 高志*
1451870 高雄三民區 黃俊*
956367 新北林口區 吳宗*
1202941 新竹東區 呂添*
992271 臺北內湖區 袁立*
1581414 台北中山區 陳全*
584155 桃園蘆竹區 蔡俊*
6025 桃園中壢區 王聖*
971091 高雄岡山區 邱重*
1448939 高雄茄萣區 李彥*
1409487 台南永康區 賴怡*
1035532 新竹竹北市 蔡先*
1253670 高雄左營區 吳宜*
1235417 高雄湖內區 孫嘉*
1228236 高雄鳳山區 王國*

【1/13得獎名單】

1/13一年份衛生棉　得獎者：

1449035 新北林口區 陳品*
1467078 宜蘭宜蘭市 陳映*
1582879 新北三重區 吳善*
251944 新北八里區 洪詰*
1499062 臺南安南區 林佩*
1460083 台南北區 林靜*
21812 新北中和區 劉霽*
1469604 雲林麥寮鄉 雷明*

1/13量多型兩包　得獎者：

1575619 台南南區 徐幼*
497702 宜蘭羅東鎮 蕭伊*
369292 台中大甲區 郭伃*
1534100 新北中和區 許少*
1227792 新北汐止區 王璟*
1449877 桃園龜山區 曾薏*
1521346 桃園平鎮區 韓其*
1389692 臺南南區 吳秋*
661492 新北中和區 蔡素*
1011045 新竹北區 彭鈺*
1203223 新北三重區 陳藝*
1474457 嘉義中埔鄉 張翠*
1120 新北三重區 陳淑*
198506 花蓮花蓮市 施聖*
933585 蔡怡*
1582924 台北內湖區 林淑*
1230240 新北新莊區 徐玉*
1451710 台中南屯區 黃湘*
1410869 桃園中壢區 張淑*
1344450 雲林二崙鄉 廖偲*
11778 桃園蘆竹區 邱珍*
399606 桃園中壢區 劉慧*
1204776 彰化員林市 黃玉*
1246236 桃園平鎮區 宋沛*
1582921 桃園桃園區 莊雅*
913511 臺中西屯區 潘慧*
989837 高雄林園區 蔡佳*
951535 台中大甲區 徐佩*
196684 高雄苓雅區 黃淑*
996440 台中龍井區 蘇玲*
272394 宜蘭羅東鎮 林星*
1490798 桃園龍潭區 張宜*
1387557 台南永康區 沈雅*
913181 嘉義太保市 陳青*
1224759 新北淡水區 羅慧*
914070 台北萬華區 鄭冰*
321524 臺北大安區 陳雯*
1414510 嘉義民雄鄉 張雅*
404052 王鈴*
412423 新竹新豐鄉 賴珠*
1531227 南投埔里鎮 蔡盈*
1155002 台中大雅區 Mag Lin林**
4303 臺北內湖區 薛雅*
1399999 臺南南區 吳秋*
766826 高雄鼓山區 王幸*
1503154 新北淡水區 顏麗*
1075055 台中神岡區
1475714 新北三峽區 陳姝*
1185645 台南歸仁區 王李*
1171709 新竹竹北市 姜淑*
1582571 桃園楊梅區 黃美*
335375 新北泰山區 許彩*
788918 桃園平鎮區 李盈*
546202 高雄鳳山區 章佳*
1532769 新北三重區 丁姿*
1831 桃園八德區 楊珮*
1248429 台北中山區 楊麗*
1059244 台南東區 林侑*
7284 臺北大安區 陳宥*
911163 台南仁德區 邱志*
12710 臺北內湖區 郭獻*
1070057 臺南永康區 林龍*
910340 臺北大安區 温居*
956188 臺中潭子區 林芳*
16191 南投南投市 陳泰*
500874 新北板橋區 兵承*
1137457 臺北士林區 葛瑞*
1006196 高雄大寮區 莊琇*
1009001 苗栗頭份市 饒仁*
503212 苗栗竹南鎮 陳美*
1124880 新北淡水區 許惟*
1550900 桃園桃園區 袁振*
1252718 新北蘆洲區 林建*
1553335 臺北中正區 趙*
1052626 宜蘭礁溪鄉 黃子*
968711 新北新店區 彭明*
55410 臺中太平區 馬宗*
1122260 雲林斗六市 歐浚*
104036 桃園桃園區 廖恆*
239051 嘉義新港鄉 林詩*

【1/12得獎名單】

1/12一年份衛生棉　得獎者：

台中西屯區 魏育*
臺中大雅區 陳錦*
高雄鼓山區 陳惠*
台北信義區 陶振*
新北五股區 邱世*
高雄左營區 吳佳*
新北雙溪區 林純*
新北板橋區 吳美*

1/12量多型兩包　得獎者：

桃園桃園區 張嘉*
屏東新園鄉 郭品*
台南西港區 林紜*
新竹北區 許雅*
臺中北區 黃琤*
臺北北投區 郭芷*
臺南東區 陳雅*
台南新化區 黃郁*
雲林斗六市 劉庭*
台北萬華區 徐衣*
台中大雅區 王淑*
新北板橋區 葉采*
高雄楠梓區 劉伊*
雲林斗六市 王喬*
彰化鹿港鎮 李淑*
台北士林區 鐘郁*
台北中山區 周金*
新北板橋區 鄭琇*
新北永和區 江亭*
花蓮花蓮市 余俐*
臺北中山區 林雅*
桃園平鎮區 陳以*
台北南港區 蘇秀*
台南永康區 吳慧*
新北永和區 李瓊*
台中太平區 吳佳*
雲林水林鄉 林雅*
屏東萬丹鄉 陳雅*
基隆安樂區 丁婉*
台中大肚區 張容*
臺中太平區 羅銹*
新北中和區 陳淑*
新竹芎林鄉 翁瑞*
新北汐止區 羅彗*
台南新化區 謝玉*
台北萬華區 方如*
彰化溪湖鎮 楊淇*
新北土城區 鄧雅*
高雄三民區 蔡孟*
新北板橋區 高嘉*
台南安南區 黃俞*
高雄小港區 詹雅*
彰化福興鄉 孫雅*
新北蘆洲區 張淑*
臺北中山區 詹淑*
屏東高樹鄉 陳俐*
高雄小港區 詹雅*
台中太平區 賴億*
新北新店區 蘇于*
台北中正區 王雅*
新北五股區 吳雅*
雲林西螺鎮 周怡*
臺北南港區 葉品*
高雄苓雅區 雷勻*
新北五股區 曹瓊*
台北信義區 蔡雨*
台北文山區 陳麗*
高雄鳥松區 吳姿*
高雄楠梓區 高瑜*
新北新店區 高慈*
高雄梓官區 蔡雅*
新北淡水區 陳欣*
臺中神岡區 宋思*
新北蘆洲區 吳雪*
彰化花壇鄉 吳寶*
桃園中壢區 王麗*
基隆仁愛區 黃婉*
高雄旗山區 陳軍*
高雄鳳山區 黃民*
臺中北屯區 賴相*
臺北信義區 何昇*
高雄左營區 周品*
台中大里區 徐藝*
新北樹林區 江宜*
新北新莊區 李柄*
新北永和區 黃冠*
桃園平鎮區 郭金*
新北三重區 簡培*
新北新莊區 陳彥*
高雄三民區 蔡明*

【1/11得獎名單】

1/11一年份衛生棉　得獎者：

台中龍井區 柯雅*
台北大安區 蕭戎*
嘉義布袋鎮 沈萬*
苗栗公館鄉 邱竹*
台中西屯區 陳浿*
新北三重區 何勇*
臺中大里區 賴兪*
新北樹林區 葉筱*

1/11量多型兩包　得獎者：

基隆信義區 李漢*
臺北內湖區 郭彥*
高雄前鎮區 汪傳*
高雄路竹區 翁克*
新北土城區 李國*
高雄茄萣區 林潔*
臺南中西區 蕭筱*
臺北大安區 江家*
桃園中壢區 黃玫*
屏東萬巒鄉 鍾惠*
新竹新豐鄉 張伊*
台北大安區 何宜*
台中大甲區 熊哲*
臺南北區 王菁*
台北內湖區 林政*
宜蘭員山鄉 林宜*
臺北大安區 胡育*
彰化永靖鄉 詹瓊*
台北信義區 黃鈺*
新北五股區 蔡沐*
新北新店區 吳玟*
桃園桃園區 馮鈺*
新北中和區 張茜*
新北新店區 梁衍*
新北永和區 江隆*
雲林斗南鎮 張嘉*
臺北士林區 趙*
彰化田尾鄉 胡媁*
苗栗苑裡鎮 趙珮*
新北新店區 鄭詠*
臺北內湖區 張恩*
台北信義區 黃郁*
高雄仁武區 洪于*
台北北投區 莊莉*
臺北文山區 王維*
台中神岡區 陳巧*
台北北投區 阮柏*
嘉義鹿草鄉 吳欣*
苗栗三灣鄉 林蓁*
新北新莊區 李沛*
彰化埔心鄉 薛文*
新竹北區 楊昊*
桃園楊梅區 林玉*
桃園楊梅區 謝雅*
台中梧棲區 連佳*
台中南區 游書*
新北土城區 林恩*
台南永康區 王尹*
台南安南區 高晨*
桃園平鎮區 羅晟*
新北新店區 韋映*
台中豐原區 陳鉑*
桃園蘆竹區 陳韋*
嘉義六腳鄉 李國*
新北三重區 葉文*
臺北中山區 林均*
新北板橋區 沈敏*
桃園新屋區 莊智*
臺中烏日區 李欣*
台南新市區 孫新*
高雄左營區 柯佩*
新北中和區 劉孟*
台中南屯區 黃士*
花蓮吉安鄉 林哲*
新北新店區 高苹*
雲林西螺鎮 廖秀*
嘉義水上鄉 鄭伊*
台北南港區 蔡詩*
彰化和美鎮 曾恒*
新北土城區 蘇圓*
台中太平區 黃采*
台南東山區 江哲*
新北五股區 鐘懷*
桃園八德區 詹華*
臺北中正區 林尚*
台北士林區 楊怡*
臺中沙鹿區 蔡志*
台南安南區 郭柏*
新北三重區 李苑*
台中烏日區 黃若*
台中霧峰區 吳宜*
高雄楠梓區 莊婷*
陳芃*
桃園桃園區 蔡沛*
雲林斗六市 賴曉*
新北板橋區 翁淑*
台北內湖區 莊竣*
台北信義區 林姿*
臺東臺東市 高承*
新北新莊區 王雅*
新北三重區 黃仁*
台中梧棲區 黃靖*
台南北區 陳麗*
苗栗卓蘭鎮 王雅*
桃園龜山區 蔡如*
雲林崙背鄉 林佳*
嘉義中埔鄉 余佳*
彰化秀水鄉 鄭佳*
高雄鳳山區 王銘*
桃園新屋區 呂雅*
台北松山區 蘇鈺*
臺南新營區 林炳*
新竹東區 賴采*
新北板橋區 洪紫*
臺中西屯區 謝詠*
新北鶯歌區 王韋*
新北萬里區 謝婉*
彰化彰化市 謝依*
台中清水區 洪紫*
宜蘭員山鄉 張秀*
桃園楊梅區 游蕙*

【1/10得獎名單】

1/10一年份衛生棉　得獎者：

台南仁德區 林子*
苗栗銅鑼鄉 李瑞*
高雄小港區 彭憶*
屏東屏東市 黃彗*
新北板橋區 許韶*
桃園八德區 彭耀*
台中清水區 徐鈺*
新竹北區 李翊*

1/10量多型兩包　得獎者：

台中太平區 曾彩*
新北新莊區 林慧*
臺中西屯區 蕭雅*
臺南官田區 楊琇*
桃園大溪區 李曉*
臺中西屯區 謝岳*
桃園大園區 黃信*
彰化竹塘鄉 杜佳*
雲林斗六市 黃姵*
新北新莊區 梅僑*
台中北屯區 游彩*
臺中北區 江晨*
新北板橋區 江芸*
臺中大里區 賴兪*
臺南南區 許鈞*
高雄前金區 陳宏*
台中大里區 鴻*
高雄楠梓區 章昶*
新竹竹北市 李俊*
桃園八德區 謝岳*
桃園中壢區 盧懿*
新北三重區 楊佩*
楊淑*
台中太平區 黃
台中沙鹿區 陳芯*
新竹北區 許仁*
桃園蘆竹區 莊雅*
台北大同區 李思*
彰化和美鎮 卓巧*
彰化鹿港鎮 張佳*
台北內湖區 李珮*
基隆安樂區 林岳*
桃園平鎮區 束育*
臺中烏日區 徐琬*
雲林斗六市 黃鈺*
台南永康區 陳靖*
高雄大寮區 林惠*
屏東萬丹鄉 李靜*
新北樹林區 楊惟*
台中烏日區 李家*
高雄小港區 陳燕*
屏東屏東市 林咏*
台北北投區 練晏*
彰化和美鎮 柯伊*
新北五股區 郭薰*
桃園龍潭區 陳依*
新北三重區 王之*
彰化彰化市 許銘*
新北三重區 簡月*
臺中北區 江晨*
高雄前金區 吳秀*
台南永康區 戴嘉*
新北新莊區 陳怡*
彰化田中鎮 朱姵*
新北三重區 林緯*
臺中西屯區 邱柏*
鄭素*
臺中太平區 林奕*
臺中西屯區 郝旭*
新北汐止區 陳敬*
新竹東區 陳*
台北文山區 邱瑞*
臺南佳里區 林柏*
彰化伸港鄉 李妍*
臺中大里區 王薇*
臺中西屯區 邱春*
新北永和區 簡瑞*
台南東區 陳登*
桃園龜山區 郭怡*
新北蘆洲區 李芷*
高雄大社區 何技*
新竹竹北市 陳宜*
臺中烏日區 徐琬*
新竹竹北市 楊少*
新北樹林區 葉雅*
新北林口區 陳怡*
基隆仁愛區 高子*
新北三峽區 彭正*
臺中西屯區 邱春*
桃園大園區 黃信*

【1/7得獎名單】

1/7一年份衛生棉　得獎者：

台南仁德區 葉榮*
新北蘆洲區 黃宥*
臺南北區 施長*
桃園大園區 蔣玠*
臺南安南區 黃幸*
高雄楠梓區 柳博*
高雄旗山區 陳玉*
台南六甲區 張嘉*

1/7量多型兩包　得獎者：

台北大安區 劉郁*
台南南區 陳虹*
屏東高樹鄉 吳晨*
新北新莊區 陳婉*
桃園八德區 劉冠*
新北新莊區 張愷*
台中東勢區 李紜*
桃園中壢區 陳淑*
新北板橋區 曹依*
南投南投市 洪琳*
臺北內湖區 黃子*
新北新店區 李玉*
新北淡水區 李惠*
基隆信義區 林黎*
雲林褒忠鄉 謝安*
南投南投市 蕭芝*
台北內湖區 林怡*
彰化員林市 蘇莉*
台北內湖區 張碧*
新北蘆洲區 張錦*
臺北北投區 陳晉*
高雄岡山區 邱思*
台南佳里區 盧孟*
雲林虎尾鎮 章婉*
彰化伸港鄉 林姿*
台中西區 黃詩*
彰化秀水鄉 梁虹*
高雄三民區 陳蓉*
嘉義水上鄉 許雲*
臺北內湖區 吳嫜*
新竹竹北市 黃皓*
新北泰山區 許淑*
新竹芎林鄉 鄭庭*
高雄小港區 佘采*
桃園八德區 滕如*
李麗*
新北新莊區 陳筱*
新北樹林區 陳宇*
花蓮花蓮市 郭王*
新北新店區 鄭雅*
新北三重區 郭心*
新北板橋區 連千*
新北土城區 周卉*
高雄彌陀區 高寧*
基隆信義區 鄧家*
新北板橋區 游安*
新北永和區 鍾惠*
高雄前鎮區 王貴*
雲林元長鄉 石雅*
台北文山區 江庭*
台北士林區 陳慈*
高雄楠梓區 莊慧*
基隆安樂區 林倢*
高雄湖內區 蘇于*
新北淡水區 黃馨*
台南安平區 簡佩*
基隆暖暖區 張秀*
桃園八德區 張麗*
高雄岡山區 林秀*
桃園桃園區 林秋*
新竹竹北市 蘇雅*
台北大安區 鄭琪*
彰化埤頭鄉 李明*
新北鶯歌區 陳佳*
嘉義大林鎮 簡嘉*
台南北區 鄭家*
新北新莊區 劉怡*
新北板橋區 鄭翔*
桃園桃園區 胡照*
臺中北區 江晨*
新北三重區 蕭博*
新北三峽區 楊凱*
臺中清水區 楊惟*
台南北區 吳汶*
新北三重區 吳建*
桃園楊梅區 鄒淵*
桃園龍潭區 施柏*
台北中山區 林哲*
高雄大社區 邱品*
台中大里區 盧孟*

【1/6得獎名單】

1/6一年份衛生棉　得獎者：

台中東區 周思*
高雄前鎮區 楊依*
臺南北區 吳淑*
新北中和區 陳庭*
新北泰山區 蔡明*
彰化埔鹽鄉 施堯*
新北中和區 張延*
高雄左營區 鄭進*

1/6量多型兩包　得獎者：

彰化彰化市 周欣*
屏東恆春鎮 張糯*
新北新莊區 蔡佳*
新北蘆洲區 胡嘉*
新竹東區 林怡*
新北板橋區 陳麗*
雲林莿桐鄉 林芳*
屏東屏東市 黃子*
新竹香山區 葛依*
苗栗竹南鎮 張瀛*
臺北士林區 李佳*
彰化員林市 游佳*
高雄鳳山區 謝昀*
台中豐原區 吳季*
苗栗通霄鎮 麥淑*
臺北士林區 李旻*
新竹北區 陳虹*
高雄三民區 常雅*
新北新莊區 葉千*
屏東新園鄉 周秀*
臺中豐原區 何淑*
台中霧峰區 林君*
高雄鳳山區 張淑*
宜蘭冬山鄉 賴姿*
劉欣*
台北中正區 陳惠*
新北中和區 洪慧*
臺南佳里區 黃瀞*
雲林斗南鎮 沈宜*
嘉義西區 江郁*
台中南區 洪珮*
台中北屯區 翁千*
新北三重區 吳沂*
屏東屏東市 劉譯*
臺南北區 吳晶*
花蓮花蓮市 謝佳*
高雄楠梓區 陳欣*
台北萬華區 莊璧*
雲林斗六市 余宜*
高雄旗山區 柯惠*
台南永康區 黃冠*
臺北士林區 陳明*
台中潭子區 鍾宜*
臺北文山區 黃瓈*
王育*
高雄岡山區 黃文*
桃園中壢區 黃玉*
台中北區 楊素*
臺中西屯區 周美*
臺南中西區 沈秀*
高雄鳳山區 蘇品*
台北大同區 劉小*
台北中正區 詹美*
台北內湖區 張鳳*
臺中南區 李蕙*
台北中山區 王琳*
新北新莊區 李韋*
新北新莊區 林詠*
台南永康區 鄭丞*
桃園龍潭區 蔡建*
宜蘭員山鄉 李柏*
台北信義區 李詩*
嘉義東區 林建*
新北中和區 趙自*
台中東區 郭佳*
苗栗苗栗市 張建*
苗栗苗栗市 葉天*
宜蘭五結鄉 廖國*
臺南永康區 孫偉*
高雄岡山區 傅正*
新竹東區 葉勝*
雲林褒忠鄉 何金*
桃園桃園區 黃遠*
新北中和區 蔡蕙*
高雄岡山區 黃麗*
新北中和區 林敏*
高雄大社區 郭彥*
台中龍井區 戴瑀*
台南永康區 徐淑*
新北三重區 吳娜*

【1/5得獎名單】

1/5一年份衛生棉　得獎者：

台中清水區 王慧*
新北新莊區 廖怡*
台中東區 謝穎*
臺北信義區 陳雅*
桃園龜山區 林雨*
新北鶯歌區 童元*
彰化彰化市 温豈*
新北板橋區 李昶*

 

1/5量多型兩包　得獎者：

新北板橋區 張巧*
臺中大肚區 蕭淑*
台北萬華區 楊雅*
桃園桃園區 陳詩*
桃園八德區 葉芳*
台中南屯區 陳怡*
台北松山區 杜芸*
高雄楠梓區 陳依*
花蓮花蓮市 林欣*
新竹北區 呂雅*
新北三峽區 莊馥*
桃園龜山區 Lin*
台中沙鹿區 莊菱*
新竹香山區 楊梓*
彰化員林市 吳秀*
屏東新園鄉 楊婉*
新北新莊區 林佳*
台南新市區 王心*
台北松山區 呂宜*
高雄大社區 賴韻*
屏東潮州鎮 羅*
高雄三民區 王秀*
新北板橋區 許*
彰化伸港鄉 李珮*
台中南屯區 陳靜*
南投南投市 邱珮*
屏東屏東市 陳蕙*
台南東區 陳儀*
臺中南屯區 林小*
黃奕*
臺中梧棲區 陳詩*
新北土城區 李宣*
桃園龍潭區 閻*
臺中南區 陳淑*
台中北屯區 李宛*
雲林二崙鄉 陳玟*
桃園桃園區 呂玟*
台中西屯區 陳嬿*
台中大肚區 甘倍*
桃園觀音區 郭孟*
新竹橫山鄉 高筱*
新北淡水區 璐嫚****
新北永和區 陳思*
新北板橋區 江雅*
台中北區 侯葦*
彰化社頭鄉 曹芳*
彰化伸港鄉 柯進*
桃園桃園區 張鎧*
基隆仁愛區 郭庭*
台中豐原區 顏名*
台中龍井區 黃勇*
彰化彰化市 黃韋*
台北大安區 張雅*
台北南港區 潘志*
桃園蘆竹區 劉偉*
臺中西屯區 潘育*
桃園八德區 吳志*
桃園中壢區 葉忠*
高雄鳳山區 呂蓓*
新竹湖口鄉 姚定*
苗栗頭份市 賴俊*
新北新莊區 張建*
臺中梧棲區 紀明*
台東臺東市 吳景*
高雄前鎮區 蔡依*
高雄梓官區 黃瓊*
新北蘆洲區 洪雅*
台中太平區 Fan
新北中和區 莊茗*
台北萬華區 游惠*
新竹湖口鄉 張雯*
桃園桃園區 黃麗*
台中東勢區 劉佳*
新北淡水區 黃慧*
桃園觀音區 胡玉*
高雄前金區 陳孟*
臺中石岡區 黃沛*
新北汐止區 許善*
新北中和區 陳映*
雲林斗六市 高碧*

【1/4得獎名單】

1/4一年份衛生棉　得獎者：

827349 高雄左營區 凃雅*
517845 臺南北區 施佳*
28297 新北新店區 詹育*
1014147 台北內湖區 陳皓*
1000307 新北板橋區 銀元*
1552495 彰化花壇鄉 詹宏*
1146173 花蓮玉里鎮 詹蕙*
4304 新北土城區 張惠*

1/4量多型兩包　得獎者：

668941 新北鶯歌區 魏百*
517845 臺南北區 施佳*
686413 新北永和區 李佩*
280078 台南新市區 林芳*
926226 臺中大甲區 詹翊*
1086609 雲林東勢鄉 黃美*
1533176 宜蘭五結鄉 林依*
1287659 嘉義太保市 萱*
1580145 新北三重區 陳秀*
1396539 雲林二崙鄉 黃映*
827349 高雄左營區 凃雅*
970320 台南安平區 陳重*
565498 台中烏日區 黃慧*
1079616 桃園大園區 許妍*
383285 馮育*
316941 桃園中壢區 張夢*
273786 臺中北屯區 蔡秀*
296046 台中大肚區 劉淑*
1458387 新北板橋區 劉沛*
500930 新北三重區 張秋*
937173 台北中山區 陳凱*
1217612 臺北信義區 廖惠*
1473327 彰化彰化市 游莉*
263656 台中南區 陳怡*
198510 新北蘆洲區 許惠*
1414371 臺中太平區 江玉*
1257887 桃園龜山區 吳喬*
923034 桃園楊梅區 吳心*
403795 新北三重區 莊人*
1095519 新北中和區 游玉*
595680 新北土城區 邱淑*
1441477 高雄岡山區 林秀*
916207 桃園中壢區 詹蕙*
1400486 高雄苓雅區 章茗*
64283 台北信義區 金育*
390858 臺東太麻里鄉 王芷*
809324 新北汐止區 李秋*
932872 台中大里區 謝孟*
1472029 台中石岡區 連文*
1154934 苗栗竹南鎮 劉芃*
1177522 臺南中西區 蔡妤*
1430522 台南東區 吳佩*
196397 新北汐止區 廖雅*
1255348 新北中和區 林利*
526 新北蘆洲區 蔡環*
1019136 高雄仁武區 洪于*
944761 台南北區 陳怡*
1071093 桃園蘆竹區 陳芳*
196432 台中石岡區 劉思*
1576922 彰化二林鎮 許培*
1579940 臺中大甲區 鄭靜*
41354 新北新店區 馮晨*
1442197 新北三重區 洪華*
2221 新北新莊區 陳怡*
9632 桃園楊梅區 邱曼*
943092 雲林林內鄉 高敏*
282471 桃園中壢區 李沛*
1247906 新竹北區 顧可*
1464109 台北信義區 鄭佳*
1403218 苗栗苑裡鎮 李佳*
1070996 臺中潭子區 林智*
939572 新北汐止區 李瑞*
1114256 苗栗苗栗市 劉子*
112421 高雄梓官區 賴惠*
1004192 新竹湖口鄉 陳世*
928534 新竹東區 張觀*
198184 新北三重區 蔡以*
1176019 台中豐原區 游宗*
1473819 桃園中壢區 林良*
996598 新北泰山區 徐郁*
1056816 高雄仁武區 林長*
189219 高雄左營區 鄭丞*
911855 桃園中壢區 林嫣*
1431697 宜蘭員山鄉 楊芳*
616 台南麻豆區 邱斌*
1550722 高雄左營區 盧怡*
1082091 台南永康區 陳立*
991360 高雄小港區 李佳*
1456241 屏東泰武鄉 白瑞*
1545223 臺南仁德區 葉怡*

【1/3得獎名單】

1/3一年份衛生棉　得獎者：

高雄鳳山區 林秀*
高雄苓雅區 章茗*
新北中和區 張玉*
宜蘭員山鄉 黄麗*
新北蘆洲區 陳軍*
臺中西屯區 吳宥*
新北淡水區 鹿文*
臺南鹽水區 白如*

1/3量多型兩包　得獎者：

新北中和區 王文*
彰化大村鄉 黃冠*
宜蘭羅東鎮
臺中北區 江晨*
台中清水區 蔡粹*
高雄鼓山區 趙慧*
台中太平區 林建*
台北士林區 郭庭*
桃園平鎮區 賴威*
臺中太平區 吳宗*
台南永康區 陳雅*
屏東萬丹鄉 李成*
黃若*
嘉義大林鎮 張詩*
新北樹林區 杜函*
新竹竹東鎮 張莉*
新北新莊區 盧政*
台南新市區 林芳*
新北樹林區 林麗*
新北鶯歌區 游嘉*
屏東泰武鄉 白瑞*
新北三重區 洪華*
台中后里區 張純*
雲林虎尾鎮 郭璥*
台北中山區 許瓊*
新竹橫山鄉 林玎*
新北土城區 鍾佩*
新北三重區 賴盈*
屏東屏東市 侯美*
臺北大同區 蘇莉*
高雄岡山區 林秀*
臺中豐原區 王佳*
新北三峽區 張寧*
臺南安南區 洪采*
嘉義東石鄉 王姿*
新北三重區 陳秀*
台中西屯區 施婉*
花蓮玉里鎮 王*
台南麻豆區 鄭佳*
新北新莊區 許素*
台北中山區 陳昱*
高雄三民區 章瀞*
台北松山區 陳惠*
桃園八德區 金育*
台中石岡區 連文*
新北三重區 蔡綺*
台北內湖區 徐敏*
高雄前鎮區 陳之*
桃園蘆竹區 林秋*
臺中北區 陳慧*
高雄大社區 鄧蕙*
新竹竹北市 許夢*
台北信義區 陳宇* Una
高雄左營區 凃雅*
苗栗竹南鎮 陳小*
新北三重區 張秋*
新竹湖口鄉 章慧*
新北新店區 馮晨*
新北樹林區 沈祖*
臺南中西區 蔡妤*
台南東區 李韋*
高雄大寮區 盧子*
嘉義竹崎鄉 李適*
新北中和區 張玉*
台南仁德區 鄭旭*
彰化彰化市 游莉*
台北士林區 黃煒*
高雄苓雅區 章茗*
新北三重區 蔡雅*
新北中和區 游玉*
台北大同區 蘇佩*
台中北屯區 翁翊*
桃園大園區 許妍*
台南新市區 方逸*
新北新莊區 方
臺中中區 凃立*
新竹湖口鄉 陸*
台中大肚區 林靜*
高雄仁武區 吳宜*
林心*

【12/30得獎名單】

12/30一年份衛生棉　得獎者：

桃園中壢區 謝延*
台北信義區 張詠*
新北板橋區 楊子*
新北新莊區 陳玉*
桃園八德區 陳思*
台北士林區 陳懷*
苗栗苗栗市 張建*
嘉義朴子市 陳英*

12/30量多型兩包　得獎者：

台北中山區 楊子*
嘉義西區 洪雅*
新北蘆洲區 李夢*
臺北文山區 王慧*
台南仁德區 王郁*
彰化線西鄉 辛怡*
基隆安樂區 賴彥*
新北中和區 林雅*
臺中大甲區 陳琋*
台南安南區 莊佳*
彰化埔鹽鄉 施琬*
新北新莊區 許玉*
台北北投區 游佳*
新北三峽區 王雅*
臺中大甲區 李宜*
台中南屯區 許慧*
吳依*
臺北北投區 盧婉*
台北信義區 王育*
彰化彰化市 許方*
彰化彰化市 李麗*
新北汐止區 吳小*
桃園龜山區 張定*
新北淡水區 盧季*
新北中和區 楊甜*
新北三重區 吳娜*
桃園平鎮區 許紫*
新北永和區 陶伊*
臺中南屯區 林方*
台北中山區 蘇暐*
雲林斗六市 趙文*
桃園中壢區 林詩*
新北中和區 沈家*
臺南官田區 李淑*
高雄仁武區 林巧*
新北鶯歌區 杜孟*
新北板橋區 王郁*
新北蘆洲區 葉惠*
台中大里區 吳明*
彰化彰化市 郭柏*
台中神岡區 翁凌*
陳佳*
臺中南屯區 黃于*
嘉義民雄鄉 楊絲*
高雄前金區 蔡雅*
新北泰山區 盧明*
新北三重區 徐嘉*
新竹東區 廖婉*
高雄苓雅區 黃慧*
台中北屯區 蕭宇*
台中北屯區 黃雨*
新北汐止區 李心*
彰化員林市 顧秀*
台東臺東市 鄭舒*
高雄苓雅區 尤苙*
高雄三民區 林慧*
臺南下營區 沈羿*
高雄苓雅區 謝幸*
台北萬華區 朱鳳*
台南新市區 郭佳*
新北三重區 吳嫜*
桃園平鎮區 吳俞*
高雄鳳山區 徐瑞*
新北五股區 鄭韵*
花蓮花蓮市 林雅*
臺北中正區 侯惠*
新北永和區 黃*
台中龍井區 蔡翠*
新北中和區 林筱*
屏東內埔鄉 古惠*
彰化田中鎮 顏孟*
高雄鳳山區 蔡惠*
臺南永康區 陳盈*
基隆暖暖區 陳怡*
台北松山區 林倢*
臺中北屯區 鄭淑*
宜蘭員山鄉 藍才*
台北北投區 謝雅*
苗栗苗栗市 林宜*
台南安南區 鄭修*

【12/29得獎名單】

12/29一年份衛生棉　得獎者：

台中北屯區 陳姿*
雲林崙背鄉 李采*
台南仁德區 鄭旭*
臺北信義區 楊琇*
雲林莿桐鄉 廖婉*
高雄三民區 林佳*
嘉義大林鎮 李苑*
苗栗三義鄉 何昌*

12/29量多型兩包　得獎者：

新北汐止區 鍾櫻*
台北信義區 傅芷*
苗栗竹南鎮 朱奕*
新北汐止區 李曉*
新北新店區 李心*
苗栗苑裡鎮 周盈*
新北淡水區 卓宜*
台南永康區 江育*
嘉義民雄鄉 何嘉*
新北中和區 黃千*
高雄鹽埕區 陳穎*
台中龍井區 劉睿*
雲林虎尾鎮 胡雅*
新北蘆洲區 黃宥*
桃園八德區 劉姵*
新北中和區 林巧*
桃園龍潭區 林益*
新北淡水區 黃瀅*
高雄鼓山區 陳盈*
桃園桃園區 陳頤*
台南歸仁區 鍾雪*
新北新店區 黃欐*
新北板橋區 高生*
台北中正區 蔡佩*
嘉義西區 廖淑*
新北板橋區 陳宏*
新北三重區 何勇*
彰化秀水鄉 施慧*
新北三重區 楊長*
新竹竹東鎮 羅文*
臺中太平區 曾莉*
新北三重區 蔡國*
桃園大溪區 王世*
高雄三民區 蔡旻*
新北中和區 陳茹*
新北土城區 劉家*
基隆中正區 李佩*
彰化彰化市 李政*
臺中南區 吳欣*
基隆仁愛區 趙翊*
臺中西屯區 邱郁*
高雄苓雅區 張蕎*
臺北大同區 柯姵*
新北新莊區 許純*
張巧*
新竹竹東鎮 錢*
高雄三民區 陳秀*
高雄鳳山區 吳雅*
高雄鳳山區 蔡旻*
臺中豐原區 林芳*
新北樹林區 簡紹*
台南東區 李伊*
台南南區 葉青*
台南南區 杜敏*
台南六甲區 謝妤*
新北土城區 王淑*
台南新市區 林芳*
苗栗竹南鎮 張馨*
臺北信義區 楊琇*
臺中西區 張郁*
新北淡水區 劉淑*
新北蘆洲區 吳宇*
台中北屯區 鍾芮*
桃園中壢區 陳玉*
張筱*
新北板橋區 龔千*
基隆安樂區 廖珮*
南投南投市 謝慧*
南投埔里鎮 陳詩*
臺南永康區 沈欣*
新北新店區 謝明*
新北新店區 林珮*
臺北信義區 黃芝*
台南仁德區 黃莉*
台北北投區 莊巧*
新北新莊區 黃佩*
臺南永康區 陳亭*
新北林口區 廖婉*
臺中西屯區 吳怡*
新北中和區 李曉*

--

【12/28得獎名單】

12/28一年份衛生棉　得獎者：

1425258 新北林口區 蔡佩*
944959 台北南港區 陳怡*
337320 高雄仁武區 吳宜*
1365257 高雄前鎮區 顏妙*
954619 台中太平區 江緹*
1250099 臺南歸仁區 羅乃*
1096572 屏東屏東市 任國*
1441013 新北八里區 郭芸*

12/28量多型兩包　得獎者：

190545 高雄左營區 鄭淯*
1451317 嘉義朴子市 郭婉*
1576888 臺中大甲區 陳炫*
1161203 高雄左營區 蘇怡*
340869 桃園八德區 陳思*
58302 基隆仁愛區 黃雯*
1255745 施俐*
1538585 臺中北屯區 賴佩*
1540536 屏東東港鎮 蔡瑞*
15828 彰化彰化市 黃惠*
1535905 嘉義西區 陳樂*
1405365 宜蘭羅東鎮 林妍*
1073362 台北士林區 張淑*
940401 嘉義梅山鄉 黃音*
1026888 台中梧棲區 紀臻*
1551329 臺南東山區 林祺*
921331 新北三重區 李沛*
1466593 臺南新營區 卓淑*
198173 桃園桃園區 陳淑*
1449636 台中北區 劉芳*
1246982 雲林斗六市 徐麗*
1078563 新北板橋區 李家*
1185682 桃園楊梅區 劉涵*
1511245 彰化芳苑鄉 劉宥*
1536968 桃園蘆竹區 鄭詩*
1511709 彰化彰化市 蕭莛*
201943 新北中和區 魏英*
1150332 新北土城區 汪尹*
201093 高雄三民區 陳婉*
1367405 新北五股區 陳振*
1574976 高雄前鎮區 陳文*
27781 新北林口區 盧巧*
1502523 臺中西屯區 閔字*
748624 新竹竹北市 鄭旭*
823798 臺中南區 賴靖*
1402605 桃園中壢區 王品*
200942 雲林元長鄉 李育*
485864 桃園大園區 蕭佐*
1513654 新北汐止區 姚少*
1403156 新北汐止區 吳淑*
968501 新北土城區 盧曉*
1184357 臺南南區 高千*
1062433 新北中和區 陳汶*
1382940 高雄鳳山區 穆玉*
1240393 苗栗頭屋鄉 李嘉*
27781 新北林口區 盧巧*
1413289 桃園桃園區 胡碧*
748624 新竹竹北市 鄭旭*
570806 新北泰山區 蔡文*
1438132 花蓮吉安鄉 胡燕*
39799 台中潭子區 林芳*
1250518 高雄岡山區 王雯*
6888 台中北屯區 黃鈺*
953484 台南新市區 戚歆*
1205411 台北松山區 陳宜*
1438397 新北中和區 郭佩*
1475867 桃園蘆竹區 顏嘉*
59696 高雄左營區 盧怡*
1549270 新北蘆洲區 廖瀅*
301653 嘉義布袋鎮 蕭珮*
1145821 新北三重區 李思*
1247319 彰化彰化市 邱雯*
1503827 台南善化區 吳艾*
298560 臺中西屯區 楊萱*
1125614 台中烏日區 陳月*
1225660 新北板橋區 呂宜*
933881 花蓮花蓮市 李靜*
501283 嘉義竹崎鄉 黃音*
1228176 高雄甲仙區 霍素*
914346 彰化彰化市 楊陵*
1157376 台北中山區 彭惠*
823798 臺中南區 賴靖*
1247072 廖純*
544279 彰化二水鄉 林鳳*
1073147 新北中和區 謝佳*
1538588 臺中北屯區 賴佩*
1549460 新北五股區 余金*
1233204 台北中正區 邱湘*
415995 新竹湖口鄉 黃嵐*
1060138 桃園平鎮區 吳思*

--

【12/27得獎名單】

12/27一年份衛生棉　得獎者：

321899 台南將軍區 王韻*
1195686 花蓮吉安鄉 何雅*
1397942 屏東內埔鄉 王芊*
223860 新北新莊區 李盈*
218866 黃慧*
1407277 高雄旗山區 陳榮*
1502948 高雄楠梓區 曾雅*
232763 桃園平鎮區 余柔*

12/27量多型兩包　得獎者：

1072470 臺中北區 洪佳*
927464 新北五股區 黃靖*
1547428 新北汐止區 劉怡*
1544936 新北三重區 鍾心*
972882 新竹竹東鎮 范婕*
937290 新北板橋區 黃美*
2856 新北林口區 盧麗*
1048855 新北三重區 楊庭*
6642 彰化彰化市 江素*
532574 桃園蘆竹區 李佩*
1441172 花蓮花蓮市 邵億*
1068259 新北汐止區 連宇*
532332 新北中和區 黃美*
1064573 桃園桃園區 李幸*
1041913 桃園八德區 許云*
1234559 新北中和區 林星*
1577915 新北三重區 蕭旻*
13588 桃園大園區 馮郁*
1191775 臺北內湖區 謝滕*
197850 台北北投區 張汶*
4796 新北五股區 周鈺*
1215294 高雄鳳山區 楊恩*
938754 王沛*
1169939 彰化大村鄉 賴奕*
1195236 高雄茄萣區 郭育*
1449265 桃園中壢區 朱立*
990117 魏秀*
1551872 臺北中山區 游婷*
1072240 桃園蘆竹區 張美*
914966 新北汐止區 李思*
1248320 臺北信義區 謝凱*
1064068 台中西屯區 陳佳*
100426 新北板橋區 林芳*
1013384 台中西屯區 郭欣*
1551147 彰化伸港鄉 曾于*
744 桃園蘆竹區 陳建*
82962 新北樹林區 許凱*
197294 雲林斗六市 邱維*
1479572 台南南區 黃宣*
1244590 林代*
198657 台中神岡區 楊筱*
18115 臺北大同區 鄭羽*
944781 雲林莿桐鄉 廖婉*
962709 新北新莊區 黃珮*
524800 高雄苓雅區 曾怡*
938396 基隆安樂區 林亞*
1411741 林怡*
1542524 新竹香山區 朱玉*
1089356 桃園中壢區 詹鳳*
26645 新竹湖口鄉 張雯*
1214456 臺南永康區 林咨*
954973 新北永和區 吳昱*
1483157 台中大雅區 鍾宜*
301710 桃園蘆竹區 王淳*
1540201 新北板橋區 林芮*
991904 新竹竹東鎮 洪宥*
1577234 新北新莊區 陳玉*
1577750 台中大肚區 顏雨*
14733 台中豐原區 江幸*
258697 柯雨*
9856 臺南仁德區 李芝*
686622 苗栗苑裡鎮 曾怡*
1085980 台北中山區 邱渝*
327508 新北板橋區 林為*
946086 新北淡水區 蕭宛*
1401909 桃園桃園區 林谷*
148537 臺南仁德區 王郁*
1072253 台北中山區 葉湘*
1255841 高雄仁武區 吳采*
939902 彰化埔鹽鄉 施芊*
1219750 台中龍井區 矮*
953232 台北大安區 夏靖*
1073648 南投草屯鎮 莊智*
1132642 新北三重區 劉盈*
1393849 臺中清水區 翁雅*
1244493 宜蘭冬山鄉 蕭宛*
1406719 臺南新化區 陳奕*
540751 臺中沙鹿區 王培*
1165624 新北三重區 徐美*
1103605 台東臺東市 薛婷*

--

【12/24得獎名單】

12/24一年份衛生棉　得獎者：

88325 臺北松山區 蔡興*
11950 台中龍井區 呂和*
57749 臺南佳里區 陳怡*
1539843 新北深坑區 呂小*
1181801 高雄路竹區 蘇桂*
12575 臺中烏日區 魏婕*
23191 基隆信義區 吳曉*
513191 桃園大溪區 張加*

12/24量多型兩包　得獎者：

370571 台中西屯區 顏維*
321899 台南北門區 王靜*
181472 雲林虎尾鎮 賴湘*
1562644 臺中龍井區 陳春*
1074420 嘉義布袋鎮 沈萬*
938408 新北新店區 楊麗*
913008 嘉義西區 彭暄*
1083055 新北永和區 李怡*
507908 台北北投區 陳亮*
1457858 高雄小港區 李梅*
1498593 屏東屏東市 吳碧*
334404 臺南永康區 鄭乃*
1163789 新北中和區 白逸*
959454 新北三重區 趙慧*
939571 雲林斗六市 陳怡*
915458 台北萬華區 葉玉*
1233455 嘉義西區 洪雅*
1449674 台南官田區 李昕*
1202927 台南安平區 萬姵*
276602 臺北信義區 王姵*
1071304 臺北中正區 孫婉*
1122060 新北永和區 林紹*
367397 新北永和區 蕭舒*
1214219 臺北南港區 葉昭*
1010125 台中豐原區 林沛*
1138497 桃園桃園區 游雅*
1218661 高雄三民區 鄭文*
969563 基隆信義區 鄧家*
1428530 彰化彰化市 陳芷*
976275 高雄小港區 黃郁*
1243931 新北板橋區 張薾*
181089 桃園中壢區 陳怡*
1280013 新北板橋區 陳妙*
1069202 新北板橋區 李翊*
1071040 苗栗通霄鎮 黃子*
1066631 新北新莊區 王意*
1234303 台北南港區 游淳*
198172 台北北投區 廖小*
196821 桃園平鎮區 賴秋*
10813 高雄大寮區 林瑋*
1172561 台中潭子區 高子*
1481687 新北貢寮區 羅煜*
1125213 台北士林區 林宜*
199987 新北三重區 林秀*
1551476 桃園蘆竹區 黃雪*
1559997 台中豐原區 張家*
1449282 高雄楠梓區 蕭美*
1488599 桃園龜山區 郭羽*
1537799 雲林西螺鎮 蕭秀*
9876 台中南屯區 廖詩*
928091 雲林莿桐鄉 游芷*
1499280 新竹東區 紀美*
194682 桃園平鎮區 周千*
1388769 新北中和區 陳虹*
644814 桃園八德區 曾佳*
309376 台中北屯區 黃詩*
910965 基隆中正區 徐翠*
1343055 陳盈*
4963 桃園中壢區 劉珅*
501931 高雄鼓山區 陳盈*
1448665 新竹東區 姚靜*
466915 新竹北區 彭婉*
44711 嘉義東區 蔡宜*
1576278 台中東勢區 詹宸*
43188 高雄新興區 徐雅*
1059767 臺南安平區 王雅*
1442223 臺北松山區 蘇玉*
434558 彰化溪湖鎮 梁如*
127899 臺北大安區 戴之*
1433666 新北瑞芳區 張淑*
1534763 花蓮花蓮市 莊紫*
1114241 台北大安區 曾宇*
201467 基隆暖暖區 溫珮*
471875 台南山上區 蕭育*
1576822 新北三重區 鄭惠*
1575705 高雄林園區 楊慧*
10702 高雄鳥松區 廖婉*
173947 臺南北區 蔡孟*
196541 桃園平鎮區 劉淑*
1334759 基隆中正區 陳文*

--

【12/23得獎名單】

12/23一年份衛生棉　得獎者：

新北淡水區 LIN SHA CHI
花蓮吉安鄉 柯欣*
桃園龜山區 林依*
臺中西屯區 李亭*
臺北松山區 張偉*
新竹北區 彭婉*
新北板橋區 林建*
新北蘆洲區 蔡羽*

12/23量多型兩包　得獎者：

桃園桃園區 陳秋*
台中北屯區 張哲*
新北樹林區 黃婉*
彰化埤頭鄉 張逸*
臺北南港區 葉昭*
台北士林區 姚翔*
彰化田中鎮 鄭易*
高雄楠梓區 馬儷*
台東東河鄉 陳冠*
新北蘆洲區 林依*
雲林莿桐鄉 廖香*
雲林虎尾鎮 許恆*
台南新市區 劉書*
臺中后里區 林惠*
嘉義民雄鄉 劉棠*
臺北北投區 陳怡*
彰化秀水鄉 蘇億*
台北信義區 黃惠*
雲林虎尾鎮 廖昱*
臺中太平區 陳韋*
高雄鳳山區 歐巧*
新北八里區 黃*
花蓮吉安鄉 柯欣*
新北板橋區 王昶*
台南歸仁區 佘家*
高雄旗津區 許慈*
台中北屯區 林芳*
新北新店區 謝忠*
新北永和區 藍欣*
屏東屏東市 邱真*
新北五股區 許雅*
台中潭子區 陳美*
新北新莊區 廖昱*
新北土城區 莊淑*
臺南官田區 林顯*
新北板橋區 諶雅*
台北中山區 黃怡*
台中豐原區 林妤*
臺中西屯區 李亭*
苗栗頭份市 黃雅*
基隆七堵區 宋倢*
台中龍井區 楊雅*
高雄三民區 黃乙*
臺北大安區 李怡*
彰化員林市 柯欣*
台中東區 林君*
高雄鳳山區 鄭郁*
桃園楊梅區 黎睿*
高雄前鎮區 陳婉*
新北樹林區 吳敏*
新北板橋區 曾筠*
臺中大里區 蕭育*
基隆七堵區 許渝*
宜蘭壯圍鄉 林思*
台中大里區 林侑*
基隆安樂區 林東*
桃園桃園區 黃嘉*
新竹新豐鄉 陳鵲*
高雄橋頭區 謝惠*
屏東內埔鄉 劉一*
臺北北投區 吳紹*
高雄岡山區 蔡奇*
高雄鳳山區 王若*
雲林斗南鎮 陳右*
高雄左營區 Sih-Ji Hua
高雄旗山區 陳玉*
新北新莊區 林思*
新北新店區 顏瑜*
新北中和區 李雪*
新北新店區 江佳*
台北文山區 高筠*
台北松山區 康馨*
彰化田中鎮 謝孟*
台中大里區 吳沂*
台北大安區 張齡*
新北淡水區 莊泰*
彰化員林市 張鳳*
臺中市中區 蕭正*
基隆仁愛區 凌紫*
新北三峽區 楊景*

--

【12/22得獎名單】

12/22一年份衛生棉　得獎者：

台北大同區 蔡宜*
新竹竹北市 林佳*
新北新莊區 王麗*
雲林斗南鎮 陳右*
新北永和區 孔沁*
彰化員林市 陳星*
嘉義朴子市 郭婉*
新北五股區 曾至*


12/22量多型兩包　得獎者：

新竹竹北市 李佩*
新北板橋區 曹詠*
台北萬華區 呂礎*
新北板橋區 侯瑞*
嘉義東區 黃冠*
臺南永康區 蘇怡*
新北蘆洲區 蔡沛*
新北泰山區 黃耀*
桃園觀音區 許孆*
雲林臺西鄉 李漢*
桃園平鎮區 劉秉*
新北板橋區 林雅*
臺北大安區 施孟*
臺北信義區 黃書*
嘉義水上鄉 蔡錦*
高雄楠梓區 林曉*
臺北士林區 宋明*
高雄小港區 邱雪*
雲林虎尾鎮 許哲*
桃園八德區 周介*
台南新市區 吳珮*
臺北大安區 張婉*
桃園中壢區 謝延*
南投竹山鎮 林家*
臺南安平區 蔡佩*
新北土城區 林淑*
新北林口區 劉雅*
雲林大埤鄉 黃瑩*
台中沙鹿區 蔣汶*
嘉義東區 林麗*
新北中和區 陳瑞*
屏東東港鎮 蔡麗*
新北永和區 孔沁*
臺南安南區 鄭怡*
桃園中壢區 林玉*
臺中太平區 陳秀*
嘉義東區 黃淑*
高雄小港區 伍豐*
新北土城區 鄭庭*
臺北大同區 楊茂*
台中豐原區 蔡秀*
桃園平鎮區 蘇素*
桃園中壢區 王士*
桃園中壢區 顏譯*
臺中大里區 劉靜*
臺北士林區 鍾政*
新北板橋區 林裕*
新北土城區 林玉*
新竹竹北市 林佳*
彰化北斗鎮 許宮*
臺中大甲區 張嫆*
新北鶯歌區 樊書*
雲林斗南鎮 廖得*
桃園大園區 蔡宜*
新北三峽區 蘇候*
臺南安南區 許瑞*
新北汐止區 李元*
臺北文山區 劉家*
台北萬華區 高樹*
桃園大園區 陳淑*
台北文山區 陳上*
臺中太平區 蔡雅*
苗栗三義鄉 何昌*
臺北中正區 萬心*
新北樹林區 林書*
桃園中壢區 李東*
桃園中壢區 陳明*
高雄鳳山區 黃竑*
苗栗苗栗市 劉錦*
台中大雅區 宋倩*
新北新莊區 王麗*
新北汐止區 劉智*
臺北中山區 郭秀*
苗栗銅鑼鄉 邱仲*
台北士林區 黃美*
台中沙鹿區 蔣汶*
雲林虎尾鎮 許庭*
新北新莊區 潘祈*
桃園大園區 蔣玠*
高雄鼓山區 陳忠*

--

【12/21得獎名單】

12/21一年份衛生棉　得獎者：

臺北士林區 鍾政*
新北三峽區 徐瑋*
台南安南區 黃琨*
桃園蘆竹區 陳亞*
臺南永康區 江家*
台中南屯區 王思*
新北板橋區 江婉*
台南南區 葉怡*

12/21量多型兩包　得獎者：

新北板橋區 林建*
新北新莊區 張瑜*
臺中南區 陳職*
台北信義區 簡至*
彰化溪州鄉 宋宜*
新北板橋區 洪璿*
桃園龜山區 謝旻*
桃園蘆竹區 黃雅*
南投名間鄉 李佳*
南投草屯鎮 楊傑*
嘉義民雄鄉 林佳*
高雄三民區 陳姿*
高雄旗山區 張譯*
高雄三民區 陳慧*
基隆中山區 林姿*
桃園中壢區 黃惠*
高雄三民區 張文*
桃園中壢區 梁博*
桃園楊梅區 陳宥*
新北蘆洲區 李志*
南投水里鄉 謝小*
臺北中山區 王智*
嘉義朴子市 陳慧*
桃園八德區 林執*
桃園新屋區 陳明*
臺中大里區 林漢*
新竹東區 徐志*
桃園中壢區 賴彥*
桃園中壢區 莊佳*
新北樹林區 吳鈺*
新北三峽區 徐瑋*
台南麻豆區 李婉*
臺北中山區 李彥*
宜蘭宜蘭市 陳孟*
台北士林區 林佳*
新北土城區 呂蓓*
新北新莊區 贺*
新北中和區 謝騏*
台南永康區 陳思*
新北三重區 陳怡*
台中西屯區 劉惠*
台中西屯區 洪偉*
臺南永康區 江家*
苗栗頭份市 饒育*
台北松山區 陳惠*
台中大里區 陳怡*
彰化田尾鄉 李佩*
桃園平鎮區 姜庭*
桃園大園區 許譯*
台北松山區 張哲*
新北板橋區 老嘉*
新北泰山區 周芳*
新北板橋區 林揚*
屏東內埔鄉 曾俐*
嘉義布袋鎮 蕭雅*
台南永康區 廖曉*
台北大安區 樓羿*
台北信義區 李盛*
新竹竹北市 彭資*
桃園中壢區 梁博*
新北中和區 薛薌*
新北土城區 高欣*
彰化永靖鄉 江惠*
桃園龍潭區 王泳*
新竹竹北市 苗書*
彰化彰化市 楊嬿*
桃園桃園區 黃彥*
台中南屯區 王思*
高雄三民區 Sun Che
新北鶯歌區 陳淑*
新北蘆洲區 黃筠*
桃園桃園區 吳孟*
桃園大園區 許妍*
高雄岡山區 陳淑*
新北土城區 吳佳*
臺南下營區 曾美*
新北板橋區 郭庭*
臺南安平區 蔡佩*
臺北松山區 洪宜*
彰化鹿港鎮 江筑*

--

【12/20得獎名單】

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