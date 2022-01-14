「料理之王」人氣主廚施捷夫到誠品秀廚藝　東森農場料理包15分鐘端出大菜

▲《料理之王》第一季人氣主廚施捷夫，14日到誠品知味市集信義店Cooking Studio，現場示範如何利用東森農場料理之王料理包，快速做出美味佳餚。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網去年找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，推薦代言「東森農場料理之王料理包」，上市8個月狂賣65萬包、業績狂飆近3,800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍，為了與更多人分享料理好滋味，再加上防疫帶動自煮風潮，人氣主廚施捷夫14日特地來到誠品知味市集信義店Cooking Studio，現場示範如何利用黑椒牛柳變化三道料理，在家輕鬆做出大菜，吸引民眾踴躍參與。

每周五下午在誠品知味市集信義店Cooking Studio例行舉辦的料理分享會，這次邀請到《料理之王》第一季季軍施捷夫現場示範，利用東森農場料理之王料理包，加上冰箱內現有食材，只需要15分鐘，就能做快速出媲美餐廳等級的獨特佳餚，顛覆大家對於料理包的既定印象，也是很符合時下必學的居家防疫料理。雖然因為疫情關係，不開放試吃，仍有不少粉絲、民眾熱情參與，除了可免費獲得一包料理包，並把握與人氣主廚互動機會，盡情發問把料理小撇步學起來。

▲▼施捷夫首次來到誠品知味大秀廚藝，雖然因為疫情關係，現場不開放試吃，只能試聞、試看，但開放發問，也讓參加民眾大有收穫，學到料理小撇步。

東森農場料理之王料理包共有6種口味，包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬-蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇，施捷夫特別挑選黑椒牛柳料理包發揮創意，做出香氣四溢的酸辣湯、焗烤麵、廣炒麵三道料理，他認為，「不管是胡椒香氣、牛肉香氣、蔬菜甜味，黑椒牛柳醬汁濃郁，全都做在料理包裡，所有調味、蔬菜、營養通通兼顧，平常即熱即食，很方便食用外，如果要做成其他料理，像是只要把鮮奶油與料理包拌勻，再放進麵裡面拿去焗烤，非常容易就可以完成。

▲▼施捷夫挑選黑椒牛柳料理包，做出酸辣湯、焗烤麵、廣炒麵三道創意料理。

首次在誠品大秀廚藝的施捷夫，透露從昨晚開始，心情就很興奮，一直處於亢奮狀態，迫不及待想把美味分享給大家。而此次不藏私傳授料理技巧，即使是新手也能立刻上手，尤其農曆新年快到了，他推薦可以在家利用料理包做出不同風味年菜，不用花太多功夫就能端上桌，除了牛、豬口味，還有雞肉，在過年吃雞更有「呷雞起家」象徵之意。

施捷夫也提到，他很喜歡透過美食來拉近人與人之間的距離，看到大家吃完之後，臉上帶著的幸福洋溢感，由於自己是在餐廳工作，在接觸《料理之王》實境節目後，不僅讓更多人認識他，也透過東森農場料理之王料理包傳達了想表現的味道、風格，並且讓大家在家簡單料理即可獲得成就感，不需要高超技術或多年下廚經驗，就能做出一道道美食。

▲東森農場料理之王料理包除了在東森購物全通路可購買，即日起也在誠品指定分店上架銷售。

東森購物網關懷在地農產，推出東森農場料理之王料理包，全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並榮獲國家品質金牌獎、台灣優良產品金鑽獎，強調最安全、安心、美味滿分，可於東森購物全通路購買之外，即日起也於誠品上架，包括誠品知味信義店、松菸店、南西店以及誠品線上購物都可購買。