　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「料理之王」人氣主廚施捷夫到誠品秀廚藝　東森農場料理包15分鐘端出大菜

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《料理之王》第一季人氣主廚施捷夫，14日到誠品知味市集信義店Cooking Studio，現場示範如何利用東森農場料理之王料理包，快速做出美味佳餚。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物網去年找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，推薦代言「東森農場料理之王料理包」，上市8個月狂賣65萬包、業績狂飆近3,800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍，為了與更多人分享料理好滋味，再加上防疫帶動自煮風潮，人氣主廚施捷夫14日特地來到誠品知味市集信義店Cooking Studio，現場示範如何利用黑椒牛柳變化三道料理，在家輕鬆做出大菜，吸引民眾踴躍參與。

每周五下午在誠品知味市集信義店Cooking Studio例行舉辦的料理分享會，這次邀請到《料理之王》第一季季軍施捷夫現場示範，利用東森農場料理之王料理包，加上冰箱內現有食材，只需要15分鐘，就能做快速出媲美餐廳等級的獨特佳餚，顛覆大家對於料理包的既定印象，也是很符合時下必學的居家防疫料理。雖然因為疫情關係，不開放試吃，仍有不少粉絲、民眾熱情參與，除了可免費獲得一包料理包，並把握與人氣主廚互動機會，盡情發問把料理小撇步學起來。

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼施捷夫首次來到誠品知味大秀廚藝，雖然因為疫情關係，現場不開放試吃，只能試聞、試看，但開放發問，也讓參加民眾大有收穫，學到料理小撇步。

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

東森農場料理之王料理包共有6種口味，包含黑椒牛柳、和風咖哩雞、精燉豚肉、川味辣雞、義大利麵醬-蛤蜊海鮮、義大利麵醬-蕃茄蘑菇，施捷夫特別挑選黑椒牛柳料理包發揮創意，做出香氣四溢的酸辣湯、焗烤麵、廣炒麵三道料理，他認為，「不管是胡椒香氣、牛肉香氣、蔬菜甜味，黑椒牛柳醬汁濃郁，全都做在料理包裡，所有調味、蔬菜、營養通通兼顧，平常即熱即食，很方便食用外，如果要做成其他料理，像是只要把鮮奶油與料理包拌勻，再放進麵裡面拿去焗烤，非常容易就可以完成。

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼施捷夫挑選黑椒牛柳料理包，做出酸辣湯、焗烤麵、廣炒麵三道創意料理。

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

首次在誠品大秀廚藝的施捷夫，透露從昨晚開始，心情就很興奮，一直處於亢奮狀態，迫不及待想把美味分享給大家。而此次不藏私傳授料理技巧，即使是新手也能立刻上手，尤其農曆新年快到了，他推薦可以在家利用料理包做出不同風味年菜，不用花太多功夫就能端上桌，除了牛、豬口味，還有雞肉，在過年吃雞更有「呷雞起家」象徵之意。

施捷夫也提到，他很喜歡透過美食來拉近人與人之間的距離，看到大家吃完之後，臉上帶著的幸福洋溢感，由於自己是在餐廳工作，在接觸《料理之王》實境節目後，不僅讓更多人認識他，也透過東森農場料理之王料理包傳達了想表現的味道、風格，並且讓大家在家簡單料理即可獲得成就感，不需要高超技術或多年下廚經驗，就能做出一道道美食。

▲▼料理之王誠品上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森農場料理之王料理包除了在東森購物全通路可購買，即日起也在誠品指定分店上架銷售。

東森購物網關懷在地農產，推出東森農場料理之王料理包，全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，並榮獲國家品質金牌獎、台灣優良產品金鑽獎，強調最安全、安心、美味滿分，可於東森購物全通路購買之外，即日起也於誠品上架，包括誠品知味信義店、松菸店、南西店以及誠品線上購物都可購買。

ET快訊
瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港、市集
他7折入手台中墜樓宅　百日後低價求賣
蕾神第2季超無感？　鄉民不買單「吐4字」揭真實原因
陳時中有信心「尾牙不必停辦」　網抖恐怖後果：既視感重
快訊／蔡英文、賴清德明打第3劑高端疫苗
善良女給乞丐130元　20年後窮小子變億萬富豪！給430萬報
15年懸案突破了！女友和阿嬤都失蹤　妹控學霸哥藏10多顆人齒

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

「料理之王」人氣主廚施捷夫到誠品秀廚藝　東森農場料理包15分鐘端出大菜

零食控搶吃！超商「最新4款洋芋片」　加了炙燒和牛、松露超邪惡

業界創舉　限量500份錢母　直接外送到府

這群人尼克入厝一年新家變超髒決定求助專業！出動神器魔術靈用完變回豪宅

買保險套會順便買這物！全聯、熊貓揭大數據　台灣人下單前3名出爐

虎年限定特色紅包袋推薦必收　可愛萌虎、霸氣虎紋通通有

福袋話題夯！全聯抽2台保時捷＋1台賓士　網友比完一輪讚：頭獎中獎率最高

不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它

嗶卡直接領！「悠遊卡」也能寄杯超商咖啡了　美式、拿鐵75折先買

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

「料理之王」人氣主廚施捷夫到誠品秀廚藝　東森農場料理包15分鐘端出大菜

零食控搶吃！超商「最新4款洋芋片」　加了炙燒和牛、松露超邪惡

業界創舉　限量500份錢母　直接外送到府

這群人尼克入厝一年新家變超髒決定求助專業！出動神器魔術靈用完變回豪宅

買保險套會順便買這物！全聯、熊貓揭大數據　台灣人下單前3名出爐

虎年限定特色紅包袋推薦必收　可愛萌虎、霸氣虎紋通通有

福袋話題夯！全聯抽2台保時捷＋1台賓士　網友比完一輪讚：頭獎中獎率最高

不需插電的「穿戴式暖爐」連藝人林采緹也靠它

嗶卡直接領！「悠遊卡」也能寄杯超商咖啡了　美式、拿鐵75折先買

最強昌珉罕見公開談老婆！曝光決定結婚原因「命中注定」

國泰金線上尾牙有洋蔥！　蔡宏圖感恩與員工「一起走過黑暗」

獨／7月嬰不喝奶…慘遭搖到顱內出血　保母：可能她先天異常

瓦城廚師足跡公布！　曾到南寮漁港直銷中心、波光市集

《秘密花園》女星「家有濕地公園」定居杭州　隔離40天解放喊幸福

佔地440坪！city’super竹北店開幕　連續12天「買1送1」 

抗老界「勞斯萊斯」登場！讓輪廓線超緊緻、毛孔細嫩平滑

陽明終於出手　董事會通過造5艘1.5萬箱貨櫃船與兩萬箱大櫃

戴愛玲「躲桌下偷唱歌」被發掘！　接觸音樂圈：我可以做自己

備戰米其林！高雄推「美食旅遊」好康優惠通包　56家餐酒館地圖曝

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

消費熱門新聞

年前掃除三大重點區域！做對輕鬆開運又帶財

限時4天！超商「咖啡飲品3杯7折」

吃雞開運！4大速食店「買1送1」

年貨採買教戰年前促銷滿額再送券

買保險套會順便買這物！外送平台大數據曝光

超商最新9款福袋來了！內容物大公開

全聯抽3名車買氣爆棚　網：頭獎中獎率最高

不需插電的「穿戴式暖爐」藝人林采緹也靠它

「悠遊卡」也能寄杯超商咖啡了

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

限時5天！超商5大咖啡飲品買10送5

廚佛Fred帥氣親授「年節大菜」煮得輕鬆美味的獨門秘訣

虎年限定特色紅包袋　可愛萌虎、霸氣虎紋通通有

更多熱門

相關新聞

吃尾牙怎麼中頭獎

吃尾牙怎麼中頭獎

新的一年給妳大好康！東森涼感保養衛生棉「一年份」直接帶回家。第二波加碼送iPhone13，中午12:00準時打開新聞雲App。

阿里山2日僅2899元要去全台最長吊橋

阿里山2日僅2899元要去全台最長吊橋

追劇不忘抽大獎

追劇不忘抽大獎

東森農場料理之王料理包　6大家常味5分鐘上桌

東森農場料理之王料理包　6大家常味5分鐘上桌

王的助理　跟妳貼身

王的助理　跟妳貼身

關鍵字：

東森購物網料理之王東森農場料理之王料理包施捷夫料理包誠品知味

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

他花868萬買保險後身亡！保險公司只賠868元

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面