台北打不到高端？民眾黨發言人打臉：北市就佔全國3成！

▲總統蔡英文、副總統賴清德15日早上追加第三劑高端疫苗。（合併圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

隨著第3劑疫苗開打，國人開始瘋搶疫苗，其中又以莫德納最受歡迎。日前衛福部長陳時中抱怨接種不到高端疫苗，引來各界討論，北市府更士調出資料大動作反擊。民眾黨發言人張清俊19日更指出，高端開出7.6萬劑量能，僅2萬2831人預約，「是供給大於需求」；此外，且北市就佔了6579人、貢獻全台近3成預約數。

民眾黨發言人張清俊19日在臉書表示，北市「高端」接種站不足？預約不到？來看看公開的真實數據。先看台北市，直到1月18日下午1點為止，高端可預約數是7200劑、已預約是6579人，剩餘數是621劑，已預約的占比是91.38%，「根本還沒預約滿，目前是供給大於需求」，側翼議員不要再造謠了！

至於全國的數據，根據1月18日1922全台的預約結果：「莫德納」提供35萬劑，預約率50.24%；「BNT」提供70萬劑，預約率12.72%；「AZ」提供1.8萬劑，預約率4.86%；「高端」提供7.6萬劑，預約率 29.94%。

張清俊說，以全台灣來看，高端預約量只有3成，共2萬2831人預約，其中北市已預約6579人，也就是說，北市貢獻了全台近3成的預約數， 而且也還沒額滿，「目前只要有人說打不到高端，建議直接找陳時中部長，他一定會親自幫你打！」