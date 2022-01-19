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黃偉哲千字文否認當國民黨線民　「父親曾要我跪在祖宗排位前」

▲台南市長黃偉哲表示。（資料照／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲表示。（資料照／記者林悅翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

媒體報導，促轉會去年約談多人釐清當年情治單位監控狀況，台南市長黃偉哲也在列；黃是大一時被教官吸收，當了3年線民，因參與520農運遭警方暴打後開始拒絕配合，大四時反被情治系統列為監控對象。不過，黃偉哲今（19日）透過臉書否認做過線民，也不曾配合威權特務作為；黃強調，「市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗。」

另外，黃偉哲也說，轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。

黃偉哲臉書全文如下：

「跪下！」許久未曾受過父親如此厲聲斥責，我立刻跪在祖宗牌位前。

「你不知道國民黨有多麼恐怖嗎？你以後還要當兵、還要出國讀書，你睬什麼學運，以為自己很厲害嗎？國民黨是你有能力翻倒的嗎?」父親愈說愈急愈氣，一個巴掌打過來：「你讀到大學要亂舞是你的代誌，你老母做老師的退休金，你也要舞掉嗎？」

那一年，剛進入台大的我，初次參加校園學生運動，幾天後，教官打電話到家裡對擔任國中老師的媽媽「曉以大義」，情治單位人員更是數度向爸爸關切「在學校亂舞的黃偉哲」。

父母對兒子考上台大的喜悅與驕傲，瞬間轉為驚懼與痛惜。

下跪和巴掌，是我第一次參加學生運動的代價。撫著熱辣辣的臉頰，我明白父親望子成龍的期待與憤怒，也清楚長輩的內心，有著長期威權統治的烙印。

情治單位恐嚇我的父母，只會讓我更憤怒；鎮暴警察在街頭對我痛毆，只會更堅定我的意志。當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入。

我堅定參與學生運動、和鄭文燦、朱容徵、黃建興在＜代聯會訊＞為校園民主發聲，在＜濁水溪社＞寫實農村的悲鳴，甚至在聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打。

當年黨國威權的巨獸，綿密布建在校園的每一個角落。包括我在內的學運幹部，在若干年後才發現：當年沒有印象的閒聊，竟然被情治單位加油添醋，變成他們領取功獎酬勞的報告，難怪威權時期有許多的冤錯假案。

情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志。

我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴。

壓迫的年代，只有受難者。

我們何其有幸，不必遭受民主前輩那般家破人亡、身繫黑牢的苦難；我們何其不幸，在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈。

我的立場很清楚：威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌。

市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊我，因為我光明磊落，禁得起考驗。 

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