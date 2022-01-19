PO文憶參與學運遭父親賞巴掌　黃偉哲：沒當過線民也未配合

▲台南市長黃偉哲在其臉書針對「線民」指控PO文，並強調市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。（圖／翻攝自黃偉哲臉書，下同）

記者林悅／台南報導

針對延燒多日的線民爭議，被影射的台南市長黃偉哲19日上午在臉書PO文強調：「我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴」，黃偉哲並強調市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。

台南市長黃偉哲之前飽受學運時代「抓耙子」之言論所困擾，原本採低調否認澄清的他，19日清晨突在其臉書PO文，以「壓迫的年代，只有受難者」及他被父親訓斥、打巴掌的往事，嚴重駁斥對他的「線民」指控。

黃偉哲文中指出：「跪下！」許久未曾受過父親如此厲聲斥責，我立刻跪在祖宗牌位前。「你不知道國民黨有多麼恐怖嗎？你以後還要當兵、還要出國讀書，你睬什麼學運，以為自己很厲害嗎？國民黨是你有能力翻倒的嗎?」父親愈說愈急愈氣，一個巴掌打過來：「你讀到大學要亂舞是你的代誌，你老母做老師的退休金，你也要舞掉嗎？」

那一年，剛進入台大的我，初次參加校園學生運動，幾天後，教官打電話到家裡對擔任國中老師的媽媽「曉以大義」，情治單位人員更是數度向爸爸關切「在學校亂舞的黃偉哲」。父母對兒子考上台大的喜悅與驕傲，瞬間轉為驚懼與痛惜。

黃偉哲寫著「下跪和巴掌，是我第一次參加學生運動的代價。撫著熱辣辣的臉頰，我明白父親望子成龍的期待與憤怒，也清楚長輩的內心，有著長期威權統治的烙印。情治單位恐嚇我的父母，只會讓我更憤怒；鎮暴警察在街頭對我痛毆，只會更堅定我的意志。當年的台大學生黃偉哲，沒有選擇屈服，而是更積極投入。我堅定參與學生運動、和鄭文燦、朱容徵、黃建興在＜代聯會訊＞為校園民主發聲，在＜濁水溪社＞寫實農村的悲鳴，甚至在聲援520農民運動時，從街頭被鎮暴警察拖到城中分局暴打」。

黃偉哲說：「當年黨國威權的巨獸，綿密布建在校園的每一個角落。包括我在內的學運幹部，在若干年後才發現：當年沒有印象的閒聊，竟然被情治單位加油添醋，變成他們領取功獎酬勞的報告，難怪威權時期有許多的冤錯假案。情治單位和教官會想方設法接近異議分子，但是無論他們採取任何威脅利誘的手段，我從來沒有出賣過同志。我沒有做過線民，也不曾配合威權特務的作為，況且轉型正義何其慎重，任何惡意藉此操作的不實攻擊，都將委由律師提出告訴」。

黃偉哲說：「壓迫的年代，只有受難者。我們何其有幸，不必遭受民主前輩那般家破人亡、身繫黑牢的苦難；我們何其不幸，在民主化的今天，還有人利用虛假的特務報告，進行政治鬥爭，延續黨國威權的幽靈。我的立場很清楚：威權時代的檔案應該全面公開、全面檢視，追究黨國威權體制的責任，而不是在受難者之間製造猜忌」。黃偉哲強調，市政做得好不好？請直球對決，市民自有評斷；不必以刻意的模糊打擊他，因為他光明磊落，禁得起考驗。

黃偉哲的PO文引起網友熱議，網友：「看了兩遍週刊的報導，還是找不到證據在哪…」、「我覺得評論一位市長的好壞，要回到施政的作為上才對～」、「台南挺好的，但台南也有很多需要努力的地方！一起加油！」、「市長加油，市民只在乎你為台南做了什麼」、「誰不知道快初選提名了，有人在開戰，市長加油…不要被聘網軍的打倒」、「市長，我看了流下感動的眼淚，你委曲了」、「雖然我們生長在不同世代，但我們共同經歷過國家威權暴力」、「在威權時代下的學生，需要表面配合需要虛與委蛇才能保護自己跟家人，這樣的不公不義，該被追究的是威權政府才是」、「我家人都會笑說，黃偉哲人憨厚，不是口若懸河，講大話，咄咄逼人，但卻是個對市政，對人民生活很拼搏，很實在的好市長！」「你們黨內同志對你下手更離譜」、「現在會迫害你的，都是自己的同志無誤～」、「當年的事情，全程我們都沒有參與，30年已過，人生的閱歷與經驗在於他的施政表現。」…，網友留言幾乎一面倒，都是挺黃偉哲，顯示這3年來黃偉哲在台南市的施政，有贏得市民肯定，惟「線民說」可能將隨著民進黨台南市長初選繼續延燒。