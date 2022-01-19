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港本土派代表人物梁天琦「凌晨出獄」　關臉書、謝絕媒體訪問

▲▼香港旺角暴亂案　本民前梁天琦判囚6年、盧建民7年最重。（圖／路透）

▲因香港「旺角暴亂案」梁天琦判囚6年。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港本土民主前線前發言人梁天琦於2018年因「旺角衝突」入獄，今（19）日出獄。由於須遵守監管令，梁天琦將停用社交媒體及謝絕媒體訪問，並好好珍惜與家人重聚的時光。

據《香港01》報導，梁天琦今日凌晨3時離開石壁監獄。他的臉書帳號「梁天琦 Edward Leung」18日曾發文提到，專頁會在1月19日凌晨零時停止運作並移除所有內容。

該專頁於凌晨已無法瀏覽，但在清晨約5時半一度重新出現，並發出一則帖文，稱「大家好，我已在今晨獲釋，平安返回家人身邊。按法定要求，我獲釋後須遵守監管令。我會離開鎂光燈的焦點，並停用社交媒體。容我謝絕傳媒訪問和探訪，尚祈見諒。睽違四載，我想好好珍惜和家人重聚的寶貴時間，與他們回復正常生活。衷心感激各位的關懷和愛護。」該帖文出現後半小時後被移除，專頁已無法瀏覽。

報導指出，梁天琦出獄後會保持低調，不過當局仍視其為「敏感人物」，擔憂其號召力再激厲同行者，預計出獄後仍會被相關部門「監視」。

據悉，梁天琦因2016年農曆新年的「旺角衝突案」入獄，2018年被判囚6年。報導指，由於梁天琦在獄中行為良好，按法例扣減刑期後於今日出獄。

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