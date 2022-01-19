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今早5航班10人確診　王必勝：落地採檢將擴及南亞、東南亞航班

▲▼桃園機場,清消,返鄉,病毒, 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲王必勝表示已接獲指令針對南亞及東南亞航班進行落地採檢。（圖／記者劉亮亨攝）

文／中央社

桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝今天表示，已接獲指令，針對南亞及東南亞航班進行落地採檢，桃機方面需要一點時間即可，醫療量能也沒問題，至於實施時間由指揮中心決定。

因應桃園國際機場防疫人員，以及防疫計程車相繼傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚染疫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天宣布，落地採檢範圍將從長程航班擴大至短程航班，將陸續增加落地採檢比例。

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王必勝上午在桃機接受媒體聯訪，他表示，已接獲指揮中心指令，針對南亞、東南亞航班也要進行落地採檢，在機場作業部分，需考慮空橋調度、候機室清消速度、再使用率等面向，還有相關的地勤作業能不能配合，他認為桃機團隊很優秀，應變能力強，初步討論需要一點時間調整即可。

另外關於醫療量能的部分，王必勝指出，這包括採檢與檢驗的工作，現在承做緊急任務的衛生福利部桃園醫院，身經百戰也很有經驗，其他的部立醫院也會提供協助，醫療量能的部分沒有問題，至於實施的時間就由指揮中心決定。

對於記者詢問，染疫的機場防疫人員病毒基因定序出爐，為Omicron的菲律賓株，與原先清潔員的傳播鏈不同。王必勝說，前進指揮所主要的考慮為「是不是原先的傳播鏈」，如果是，代表桃機還有隱藏的傳播鏈沒有找到，但現在看來不是，可能就比較好處理，假設它是新的傳播鏈就要趕快阻斷，如此就不會再擴散出去，事情就比較單純，對桃機而言也比較好處理。

至於長程航班的採檢情況，王必勝表示，今天早上有5架長程航班共223名乘客，其中10人確診，陽性率為4.48%；昨天一整天的長程航班共採檢392人，有18人確診，陽性率為4.59%。

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