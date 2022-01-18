桃機2021年出入境旅客僅90.9萬人次　估今年運量約為疫情前3%

▲受疫情影響，桃機預估2022年運量為2019年3%、約150萬人次。（圖／記者宋良義攝）

記者許維寧／台北報導

農曆春節將至，桃園國際機場上週湧現入境高峰，根據桃機公司統計，2022年春節返台入境高峰與次高峰分別為1月7日3361人及14日3285人，之後將逐漸下降。另外，桃機公司也分析，受疫情影響去年全年出入境旅客僅90.9萬人次，相較2020年減少87%，並保守預估2022年運量為2019年3%、150萬人次。

桃機公司統計，2022年春節前夕入境高峰與次高峰分別為1月7日3361人以及14日3285人，機場公司已成立應變小組，在1月7、8、14、15日疏運高峰期，配合前進指揮所入境長程航班候機室採檢，及時調度所需人力、清消作業，並隨時掌握航班、旅客與防疫車輛動態。

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桃園國際機場日前境外移入確診案例影響，自1月4日指揮中心前進指揮所開設以來，包括清潔公司、防疫車隊在內共計19人確診，匡列398人，1月8日PCR 9401人、1月13日快篩8711人。

也由於2021年持續受疫情影響，桃機公司分析，去年全年入出境旅客為90.9萬人次，較前年減少87%。觀察國際航空旅運趨勢在變種病毒持續威脅下，預估2022年運量保守估計為2019年的3%為150萬人次。

另外，桃機公司也統計，機場公司於14、15日提供自桃園機場往松山機場的免費防疫接駁巴士，13至16日原防疫巴士路線增加停靠小港機場。旅客搭乘巴士抵達上述機場後，可再由該機場防疫車輛載運至指定居檢場所，以轉運接駁方式，紓解防疫計程車與租賃車等候人潮，14、15日總計發車21趟巴士、共載運205名旅客。機場公司也依旅客預報資訊及航班即時動態預先調度防疫巴士、租賃車及計程車，截至1月15日總計發車2萬9542趟次，疏運旅客3萬3761人。