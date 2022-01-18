桃機再爆2確診「恐皆為新傳播鏈」　王必勝：應擴大落地檢驗範圍

▲桃園機場再爆2確診。（圖／翻攝自王必勝Facebook）

記者楊晏琳／綜合報導

桃園機場群聚再爆2名確診！桃機前進指揮所指揮官王必勝在臉書指出，其中一名是機場防疫人員，推測是在收集入境旅客唾液時染疫；另一名則是防疫計程車司機，依後續檢驗判斷應是剛感染發病。王必勝憂心，這兩案應都是另外單獨的傳播鏈，即便航班採落地檢驗仍有漏網者，顯見「應再擴大落地檢驗範圍。」

王必勝表示，桃機新增2名確診，案17928為機場防疫人員，工作地點是深喉唾液檢體收集區及發燒篩檢站。今日定序結果出爐，為Omicron菲律賓株，與原先清潔工的傳播鏈不同。推測是在收集入境旅客唾液檢體時遭到感染，「應該是另一條獨立的鏈。」他說，希望能透過隔離及密集採檢，及早把這條鏈阻斷。另一方面，也會再審視相關流程，提醒工作同仁務必嚴守感管規範。

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另一名案18020則為防疫計程車隊司機，前面4次PCR檢驗均陰性，1/16為陽性，依後續檢驗判斷為剛感染發病。「經查該司機於1/14載過案17892，是否相關要待基因定序結果來判斷。」王必勝表示，指揮所將會依疫調結果進行匡列隔離，再追蹤明日防疫車隊例行PCR檢驗結果，並落實執行車隊管理指引。

王必勝認為，這兩個確診案例有2點可以思考。首先，兩案都是透過單位例行篩檢發現，顯示例行篩檢有其重要性。「尤其兩案很可能都是另外單獨的傳播鏈，不能只鎖定原傳播鏈的高風險單位。」

第二，兩案的案源很可能都來自短程航班的確診者，所以即便長程航班落地檢驗已在一週內攔下229個確診，仍有漏網之魚。王必勝強調，「應該考慮再擴大落地檢驗範圍。」