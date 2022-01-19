大寒來了！「3生肖」越冷越好運　「桃花+財運」逆勢飆升

▲明（20）天是「大寒」。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

1月20日是大寒，也是二十四節氣中最後一個節氣，過了大寒，緊接著就是立春，開始邁入新的一年。在這個寒氣之極的節氣裡，有3個生肖會越冷越好運，不只財運爆棚，就連桃花都默默降臨在身邊。

古人在大寒時會吃糯米、喝臘八粥溫暖身心，公司行號也會舉辦尾牙。尾牙在原本是被用來祭拜土地公，但現在已逐漸改為犒賞員工這一年的辛苦付出，因此氣氛變得熱鬧歡樂。

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大寒也代表這一年即將結束，民眾會開始做些事情迎新年，像是除舊布新、採買年貨、送灶神和準備祭祖，等到過新年時，就是吃年夜飯、發紅包。

根據《科技紫薇網》指出，在這個寒冷的時刻，有3個生肖的人將有好事發生，越冷好運越旺，財神、月老都來幫這些人加持。

生肖牛：財運暢通

本命年的最後時期，終於擺脫一連串衰事，財路變得特別通暢，尤其是在投資領域，常因靈光一閃或直覺準確而大賺一筆。另外偏財運也很旺，中獎機率高，除了可以買彩券碰運氣，也可在出門時低頭看看腳下，說不定會撿到錢喔！

生肖羊：逆風獲利

此時正是逆風翻盤的時機，想要投資、創業、或開展副業的人，只要提前做好準備，就可以大膽行動，因為成功率高，獲利也能讓你滿意。

生肖豬：情暖花開

雖然此時天氣寒冷，但是感情運能早一步抵達春天！冰雪期暫時結束，桃花朵朵開，單身者有機會享受美好情緣，有伴侶者更能感情升溫、如膠似漆。