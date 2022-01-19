最後節氣大寒6大禁忌　上班族早睡1小時！最佳養生時間出爐

記者黃翊婷／綜合報導

明天（20日）是全年24節氣中的最後一個節氣「大寒」，在節氣更換之時有哪些禁忌，旺好運楊登嵙老師整理出關於食、衣、住、行、育、樂的開運養生與禁忌攻略，包含上班族最好早睡1個小時、晚上11點前就寢最養生等等，因為比起其他季節，冬季熬夜對身體造成的傷害更大。

▲明天（20日）是24節氣中的大寒。（示意圖／ETtoday資料照）

楊登嵙老師指出，「大寒」宜養腎，不只男性要注意，女性也不能輕忽，過去腎虛虧多發生於更年期的女性，如今連20、30歲的女性也飽受困擾，臉色暗黃、早起眼睛浮腫、脫髮等等，因此，他整理出「大寒」期間關於食、衣、住、行、育、樂的養生法則與禁忌，詳細如下：

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一、食的開運大法

1.人們可以根據不同體質進行飲食調補。偏於陽虛的人食補以溫熱食物為宜，羊肉、雞肉等都屬於溫熱食物；偏於陰虛者以滋陰食物為宜，可以多食用鴨肉、鵝肉、木耳等。

2.忌吃生冷瓜果、霜淇淋、冰凍飲料等，以免內外皆寒傷脾胃，如梨、西瓜、生菜、綠豆等寒性之物。另外也要少吃海鮮和冷飲或是黏硬之物，例如奶油、油炸食物等，以免加重腸胃負擔，造成消化不良。

3.冬天宜養腎陽，黑米、黑豆、黑芝麻、黑棗等黑色食物，以及杏仁、核桃、大蒜、栗子、桂圓等食物，均有補腎益腎的作用。

二、衣的開運大法

1.增添衣物防寒、防風，俗云「大寒大寒，防風禦寒」，外出之時要穿外套，並戴上口罩、帽子和圍巾。

2.防寒保暖，及時添衣，衣褲既要保暖性能好，又要柔軟寬鬆，不宜穿得過緊，以利於血液流暢。

3.「冬天戴棉帽，如同穿棉襖。」人的頭部是平衡整個身體熱量最主要的部位，若頭部受寒，則容易引起感冒。

三、住的開運大法

1.室內溫度保持在15至20℃為宜，不宜過高或過低；要減少去公共場所的次數。

2.應每天開窗數次，以便空氣流通，將室內濁氣加速散去，讓陽光充盈室內，可保持乾燥。

▲冬天熬夜最傷身，最好每天多睡1小時。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

四、行的開運大法

1.大寒養生要順應冬季「藏」的原則，要早睡晚起，每天多睡1小時，早睡可以養人體的陽氣，晚起可以養陰氣，使精氣內聚以潤五臟，從而增強身體的免疫力。對於上班族特別提倡早睡1小時，老年人則要注意不宜過早起床，晨練要推遲一些，最好等到日出後再出門。

2.在冬天，熬夜對身體的傷害比在其他季節更大。現在不少年輕人習慣熬夜，一到週末就長時間補覺，久而久之對健康相當不利。

3.冬季夜長日短，人們也應適當調整作息時間，最好等到太陽升起後再起床。有些人因為工作原因，不得不在天沒亮時就起床，那更應儘量早睡。在冬季，最好能在晚上11點（子時）之前上床休息。

五、育的開運大法

1.切忌運動過量、出汗太多，避免陽氣隨汗液而出，導致受到損傷。鍛煉應根據自己的喜好，選擇快走、慢跑、廣場舞等，運動強度也要根據自己的身體狀況而定，以微微出汗最好，下雪天或室外溫度低於12℃，最好暫停戶外鍛煉。

2.冬季靜養還要格外重視養心、靜心，靜養並不意味著不動或少動，冬季進行適當運動還是有益的，但需要注意的是，冬季要避免劇烈運動，因為大汗淋漓時，寒氣容易通過張開的毛孔侵入體內，容易使人生病。

3.俗話說「冬天動一動，少鬧一場病，冬天懶一懶，多喝藥一碗」，這說明不少人因為冬天天冷，就不願運動，其實冬天運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

六、樂的開運大法

不過度勞累、情緒穩定、保持良好的心境，切忌急躁和精神抑鬱。所謂「暖身先暖心，心暖則身溫」，意思是說心神旺盛，氣機通暢、血脈順和，全身四肢百骸才能溫暖，方可抵禦嚴冬酷寒的侵襲。

因此在大寒時節，我們應安心養性、怡神斂氣，尤其是老人家，因今年大寒前後適逢春節，兒孫滿堂，此時精神調養要注意避免過喜或傷心，減少心腦疾病的發生，還要注意保持心情舒暢、心境平和，使體內的氣血和順，不擾亂機體內閉藏的陽氣，做到「正氣存內，邪不可干」。

● 本文獲得旺好運授權。