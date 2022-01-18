桃檢公務員曾到西堤！「拖延10天」才通報　理由竟是：沒看新聞

▲桃園地檢署一名公務員9日曾到西堤用餐，因「未遵守實聯制」未被匡列，還持續上班。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市中壢西堤群聚持續延燒，截至目前已有30多人確診，衛生單位緊急匡列餐廳員工、顧客檢驗，不料桃園地檢署有一名公務員9日曾經到西堤用餐，因「未遵守實聯制」而未被匡列，期間沒有主動採檢還持續上班，直到今日（18日）主動向主管通報，事件才因此曝光。

據悉，這名女公務員在桃園地檢署6樓某行政科室任職，9日中午前往中壢西堤餐廳用餐，疑似因為進餐廳時未確實登記實聯制，在西堤群聚案爆發後未被匡列，她第一時間也沒有主動向工作單位及主官告知詳情，期間持續到桃園地檢署辦公室上班，直到今天（18日）才主動通報。

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桃園地檢署知情後立刻啟動應變措施，除了讓該名女公務員快篩外，也立即請對方到社區篩檢站PCR採檢，同時改為居家辦公，同辦公室8人已全部進行PCR採檢，2人結果為陰性，其他仍在家等待結果。至於為何拖延這麼久才通報，女公務員表示，因為沒有注意防疫的新聞，所以才不知道要通報。

桃檢透露，該女公務員同辦公室及同側政風室、研考科及資訊室等所有員工，目前已經全部快篩完畢，所幸結果均為陰性，大樓16日已有例行性大消毒，18日下午6時許也已針對辦公室再次消毒，未來會加強內部防疫宣導，至於女公務員是否會有懲處，未來會再討論。