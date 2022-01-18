東安國小學生染疫！指揮中心證實：1／9和媽媽去西堤「陰轉陽」確診

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

傳出東安國小有1名5年級女學生確診，指揮中心晚間證實，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值22.0），為北部本國籍10多歲女童，曾與案17983及媽媽一起到西堤餐廳用餐，媽媽2採陰性，女童第二次採檢時陰轉陽確診，詳細情形將於明(19)日記者會統一說明。

桃園機場疫情最初集中在機場清潔員，後續發展到手推車員，當中還有一人的妻子為照服員，再進一步傳到其它場域，特別是該名照服員曾去中壢聯邦銀行辦事，讓銀行也爆發群聚，行員進一步於1/7在西堤餐廳舉辦尾牙，餐廳傳播鏈正持續擴大。

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桃園東安國小及附幼明傳出停課14天消息，因1名5年級女學生確診，曾於9日跟媽媽到中壢西堤用餐。指揮中心晚間發佈說明，檢出1例陽性個案（暫未編號，Ct值22.0），為北部本國籍10多歲女童，曾於1/9與案17983及媽媽一起至西堤中壢中山店用餐，於1/16匡列為接觸者而到集中檢疫所居隔，在1/17出現鼻塞、喉嚨癢、咳嗽、發燒症狀，同日採檢為陰性，今日晚間2採為陽性，個案母親2次採檢均為陰性，所就讀學校已停課14天。相關防治工作刻正進行中。

另，今夜媒體報導之2確診者，為1/17公布之案17996和今日公布之案18066，為高力公司員工，已於今日記者會說明，並進行相關防治作為。

指揮中心今日公布新增17例本土，其中有包含基隆防疫計程車司機、桃機清潔員相關歌友會友人各1人，另有6名聯邦銀行相關，還有5人與西堤用餐有關連，另有4人是新竹一家四口，感染源待查；今晚公布個案預計列入明日新增本土個案。