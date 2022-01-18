交通部提道安7大精進重點　酒駕累犯公布照片、同車乘客加重罰10倍

▲道路交通處罰條例第35條修正。（圖／交通部提供）

記者許維寧／台北報導

交通部今天（1/18）舉行2022年新春記者會，說明未來一年施政方向和進度，每年於交通事故中喪生者逾3000人。立法院交通委員會已於1月12日通過「道路交通處罰條例」修正重點，酒駕再犯累計期限由現行的5年延長為10年，並得公布酒駕人姓名和照片；亦提高酒駕者同車乘客罰鍰。交通部也再提出2022年道安精進7大重點，將定期公布道安數據。

交通部今天舉行2022年新春記者會，交通部長王國材報告，今年1月12日立法院交通委員會初審通過「道路交通處罰條例」第35條修正案，通過審查重點包括酒駕初犯肇事致人重傷或死亡者，即可沒入車輛，並增列酒駕、拒絕酒測者可吊扣汽車牌照2年。

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王國材指出，本次修正重點也在於，酒駕再犯累計期限由現行的5年延長至10年，並得公布酒駕者姓名、照片和違規事實。並提高酒駕者同車乘客罰鍰至6000到1.5萬元，相當於原本600至3000元的十倍。另外，也發現不少酒駕者多駕駛租賃車，為保護租賃業者，只要業者已盡告知義務但駕駛人仍執意酒駕汽機車、拒絕酒測，將可依罰鍰再加罰二分之一。

王國材也說明，2022年將推動道安精進7大重點，包括酒駕零容忍、管考加強、路口工程安全升級、汽機車監理革新、修法嚴懲、執法提升以及扎跟教育。

王國材談到，除了道交處罰條例修法加重處罰，也會從嚴認定易科罰金和假釋條件，也會從醫療端提升酒癮治療服務的量能，並推動酒後代理駕駛服務。管考加強方面，則會提升道安預算並定期公布道安數據。監理革新上，則會增加機車駕訓補助名額、提升大型車安全管理以及外送作業安全。

▲交通部新春記者會交通部長王國材簡報。（圖／記者許維寧攝）