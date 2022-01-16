獨／嬌小實習女警街頭激戰酒醉大隻佬！扒褲盡「洪荒之力」壓制

▲實習女警看見學長壓制，她立刻上前協助 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的是震撼教育，一名實習女警陪同學姊出門巡邏時，竟然遇到一名體重破百、身型壯碩的男子酒駕拒測，而且還當場發起酒瘋，攻擊現場2名員警，在保護管束過程當中，員警受傷，不過這名實習小女警卻是沒有絲毫畏懼，因為她也勇敢協助壓制，用雙手壓制對方的腳，她接受《東森新媒體ETtoday》獨家訪問時，還一臉興奮的說，派出所勤務好好玩！

10日晚間23點，成功路派出所員警進行巡邏時，警大三年級實習女警黃庭萱跟著一同巡邏，沒想到卻遇見一名身型壯碩的百斤男酒駕頑強抵抗，看著巡佐跟他扭打，她也不顧自己安全，立刻衝上前去，出盡所有的力氣，跟學姊一人一隻，狠狠的壓住對方的腳，避免他踹倒巡佐，直到支援警力抵達。

▲實習女警黃庭萱身型瘦小，長相甜美（圖中）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲實習女警黃庭萱個性非常活潑（右）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

等到返回派出所，黃庭萱轉述剛剛發生的一切，臉上絲毫看不見驚恐的表情，思緒也沒有混亂，一點都不像實習生，她說：「學長發現前面有一位未戴安全帽，沒有扣上扣子，然後停車還越線的中年男子，學長就上前盤查，對方顯然就是酒醉，臉就非常的紅，他一下車就腳步凌亂站不穩，學長當下就問他是否酒測，結果對方就回答拒測」，結果對方一講完就推擠員警，還有肢體碰撞。

黃庭萱看到對方要掙脫學長的手，還有拉扯，當下想都沒想就衝了上去，「我壓制他的腳，腳的力氣還好，而且他的褲子已經掉了」，不過說起實習過程第一次遇到這種「武行」場面，她覺得學長好勇敢，讓她一點都不會後悔當警察，而且還高喊「我會很想來派出所，我不想待分局，不想待內勤」。

▲實習女警黃庭萱。（圖／記者吳奕靖翻攝）