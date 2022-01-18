2021年最紅廠商被罵爆了！緊急PO文滅火

【企劃特輯】

民眾預期今年冬天特別冷，也讓保暖衣物、棉被的銷量看旺；去年爆紅的石墨烯棉被更在十二月一度賣到缺貨，還被消費者客訴！上個月，由兩大廣告天后吳淡如、林美秀主演的倩女幽魂、甄嬛傳類電影廣告，在各大電視、網路媒體放送，造成廣大迴響，帶動石墨烯被搶購熱潮，廠商表示：「原本預估到2022年二月的安全產量，竟然提前兩個月就銷售一空，客服電話被打到爆，引來客訴；為了不讓消費者撲空，老闆親自出馬24小時待在廠房盯場，要求產線提供足夠的備貨，給消費者最溫暖的冬天。」

「石墨烯」榮登2021最熱門話題產品TOP 3

PP石墨烯塑崩褲、石墨烯毯被，因為蓄熱保暖、促進微循環的效果優異，大受消費者歡迎，光是石墨烯塑崩褲就半年賣破二十萬條，超導石墨烯毯被才上市一個多月，也賣破兩萬條，成為2021年最熱門話題產品TOP 3。

蓄熱升溫、幫助睡眠、微循環 PP石墨烯『一毯效果多』

吳淡如、林美秀代言的「PP超導石墨烯毯被」，厚度只有冬被的1/3，大約1.5公分，非常的輕薄，蓋上後不會有厚重悶熱感，因為石墨烯與皮膚接觸後可以產生遠紅外線光波，蓄熱升溫不需要插電、蓋在身上馬上就能升溫，不但安全還能省下電費；除此之外，還加入了「超導布」，讓功能更加優異，可以提升血流量、血流速，幫助微循環，養身保健效果極佳；睡覺時蓋上，更可以幫助睡眠，如此多重的益處，讓「PP超導石墨烯毯被」一上市就爆賣。

▲「PP石墨烯超導被」非常輕薄、服貼、好收納，但卻不需要插電就能蓄熱升溫，非常安全。

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▲「PP超導石墨烯毯被」有四層石墨烯材質，還加入「超導布」，讓導熱、蓄熱的效果更加提升。

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石墨烯爆紅！效果差很大 指名認證最重要

因兩大天后吳淡如、林美秀的代言，成功帶動了這波「石墨烯」風潮，今年冬天光是石墨烯棉被就有超過數十家搶攻市場。不過，台灣還沒有法規可以認證石墨烯的比例或純度，所以市面上有許多產品都是蹭熱度，拿不出紡研所的檢測報告，就宣稱有石墨烯的功能來銷售；甚至有些只是以簡單的工法將石墨烯噴、染、浸泡在織品上，只要一水洗就會失效！正版的PP石墨烯推出的石墨烯超導被，不但輕薄、保暖蓄熱強，還可以幫助微循環，是冬季養身、保暖的必備品；專家提醒：消費者選購時要特別注意品牌，免得花錢卻買到一條「普通」的棉被。

▲專家提醒，選購時勿貪小便宜，買到售價過低的石墨烯產品，必須要慎選領導品牌才有保障！

目前PP石墨烯超導被因廠商緊盯工廠，已讓貨量充足能正常供貨給消費者了，業者表示現在下單就可隔日出貨；另外，PP波瑟楓妮也推出了一系列石墨烯產品，包含腰夾、護膝、萬用毯、眼罩、塑身衣…等，將石墨烯的優點，發揮得淋漓盡致，讓這紅遍全球的機能材質，再度成為台灣之光登上國際舞台。

林美秀＆吳淡如合體雙代言

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