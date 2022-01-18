北市疫苗護照怎麼用？「綠黃紅」三燈號管制　最快本周四上路

▲台北通疫苗護照分為綠、黃、紅三種燈號管制。（圖／北市府提供）



記者蔡文鈴／台北報導

台北市長柯文哲力推「疫苗護照」，盼能在防疫跟經濟取得平衡，減少對產業的衝擊。今（17）日於疫情者會，柯文哲公布疫苗護照政策，已打滿兩劑跟三劑的民眾顯示為綠燈、打滿一劑黃燈、沒有打就是紅燈，最快可以在1月20日上路。

柯文哲表示，本周四（1月20日）會跟中央開會，假如中央同意可以介接健保資料，就可以推行疫苗護照，分為綠燈「打滿兩劑超過14天、或超過3個月以上打第三劑」，黃燈「打滿1劑」，紅燈「未施打疫苗」。

柯文哲說，用這管制會方便很多，若符疫苗標準開放通行傳染機會低，且去餐廳內用大家也可以放心，若都不打疫苗會製造麻煩，這個系統會從公家機關開始管理。他也認為小黃卡太容易弄丟，還是用疫苗護照最方便。

柯文哲強調，在防疫跟經濟取得平衡的狀況下，還是主張使用疫苗護照，如果用這個方法，八成的人可以去吃尾牙，不然經濟整個崩掉，很多餐廳都停掉，殺傷力實在太大

此外，媒體問及推行疫苗護照是否涉及歧視問題？柯文哲回應，想過這個問題，但現在有四種疫苗莫德納、BNT、AZ、高端，根據醫學研究四種疫苗都不能打的狀況很少，如果是基於信仰不打，「那可以啊，那就戴口罩打籃球，去餐廳可以，坐旁邊給你一個隔板，不然怎麼辦？」

▼台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

