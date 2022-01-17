COVID-19公費疫苗預約平台提供追加劑預約　台南無莫德納疫苗接種點

▲「COVID-19公費疫苗預約平台」18日上午，提供民眾預約第20期追加劑，但台南市無開設莫德納疫苗接種點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「COVID-19公費疫苗預約平台」18日上午10時至22日中午12時提供年滿18歲以上，已完整接種2劑COVID-19疫苗且滿12週之民眾，預約第20期追加劑（第3劑），但台南市無開設莫德納疫苗接種點。

因台南市莫德納疫苗及高端疫苗預約反應熱烈，第20期台南市將暫不透過「公費疫苗預約平台」提供莫德納疫苗預約服務，屆時平台開放第20期預約時，將不會有提供莫德納疫苗的合約院所、接種站或接種點供民眾預約接種；建議民眾可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，兩者保護效果相當，儘早接種可建立自身的免疫保護力。另，若市民有接種高端疫苗需求，可於18日平台開放時預約第20期高端疫苗。

衛生局說，第20期採分流預約，65歲以上請於1月18日上午10時至1月22日中午12時預約；50歲至64歲請於1月18日中午12時至1月22日中午12時預約；18歲至49歲預約期間為1月18日下午2時至1月22日中午12時。此次將不會發送預約提醒簡訊，已透過其他管道預約者，無須再重複預約；如有預約接種相關疑問，請撥(06)2880180。

16日台南市共4191人接種COVID-19疫苗加強劑及追加劑，其中3人接種AZ疫苗、3582人接種莫德納疫苗、193人接種高端疫苗、413人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共4968人接種COVID-19疫苗。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至1月16日共接種283萬8633劑次，第一劑涵蓋率77.9％、第二劑涵蓋率68.8％、加強劑及追加劑涵蓋率5.5％、劑次涵蓋率152.2％。