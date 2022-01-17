快訊／君悅酒店火災「濃煙狂竄」！業者156字聲明：無人員或房客受傷

▲北市信義區松壽路君悅酒店下午5點多傳出火警，現場濃煙狂竄，火勢已於下午5時28分獲得控制。（圖／記者張君豪翻攝）



記者彭懷玉／台北報導

北市君悅酒店今（17日）下午5點多傳出火警，現場濃煙狂竄，業者緊急疏散258人至戶外。警消獲報後，已到場灌救，火勢已於下午5時28分獲得控制。對此，飯店公關發出聲明表示，是館內地下三樓點心房竄出濃煙火苗，所幸無人受傷。

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▲君悅飯店火警， 業者緊急疏散258人至戶外。（圖／記者黃彥傑攝）

台北君悅酒店稍早發布聲明表示，今（17日）稍早於下午五點多自館內地下三樓點心房竄出濃煙火苗，通報轄區消防隊前往處理，火勢迅即於10分鐘撲滅，經查明，並無任何人員或房客受傷，火警原因也正由警方調查中。

▲君悅酒店稍早發生火警，現場出動八、九台消防車。（圖／記者李佳蓉攝）

君悅酒店說，火警發生第一時間，即通報所有賓客疏散至一樓大廳外，酒店內消防小組也立即協助清查，順利將火勢撲滅，證實沒有任何人員受傷。

▲台北君悅酒店位於信義區。（圖／台北君悅酒店提供）

這起信義區松壽路上的火災發生於今天下午5點多，警消5點12分接獲通報，君悅酒店冒出濃煙，遂出動一般型救護車3輛、水箱車19輛、曲折雲梯車2輛、直線雲梯車2輛、空壓車1輛、指揮車5輛以及人員92名，目前火勢已獲得控制，消防員正擴大搜索，清查有無人員受困。