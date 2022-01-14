火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

▲台南市善化區田寮一棟民宅發生火警，救災人員於浴室救出一名男子，臉部雙手掌雙腳燒燙傷，為避免火災造成重大傷亡，消防局呼籲民眾火災時不可以躲浴室。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區田寮一棟民宅在13日晚上7時許發生火警，救災人員於浴室救出一名男子，臉部雙手掌雙腳燒燙傷，為避免火災造成重大傷亡，消防局呼籲民眾注意用火用電安全，火災時不可以躲浴室，要裝置住宅用火災警報器，以爭取難逃生時間，減少火傷亡。

台南市消防局指出，近來火災造成重大傷亡案件頻傳，往往由於第一時間的應變錯誤。火場主要危害是高溫濃煙，發現有火災發生，來不及往戶外或走廊逃生時，應退回原來居室關上房門，延長待救時間，增加存活機率。火災時不可以躲浴室，浴室門下沿有氣窗不易填塞防阻濃煙竄入，浴室門大部分不是木造就是塑膠製，容易軟化或著火；浴室天花板大多也是塑膠材質，容易軟化或著火；軟化或著火後，相對安全區防火防煙區劃就被破壞了；躲在浴室則已無其他逃生出口，形成死胡同，影響逃生；所以浴室並不是待救時第一選擇場所。



市長黃偉哲呼籲住宅火災人員罹難的主要因素為火災發現太慢及自力避難困難，由於太慢發現火災和初期反應失敗，導致錯失逃生之第一時機或避難行為。住宅火災中，有無裝置火災警報設備與死亡之間有絕對之關聯性。高齡者行動不便避難若能於住宅裝設火災警報器，利用其所探測煙或熱時產生的警報聲，早期提醒正在熟睡或不知火災發生的民眾，及早發現並開始逃生，除可抑制火災擴大，亦可減少人命傷亡。因此，住宅場所有必要設置住宅用火災警報器，以提高該場所自我保護之水平。

消防局長李明峯表示，根據歷年建築物火災死亡數據統計，獨立住宅火災死亡人數最多，而死亡原因則是火災發現太慢以致初期應變失敗、避難太晚為主因。藉由住宅用火災警報器偵知火災發生並發出警報聲響的功能，輔助人們提早發現火災，進而越早通報119 並採取滅火或逃生避難行動，據統計110年因住警器成功動作，而減災的火警案件已累積37件，成功逃生人數已有88人。就有越大的機會保護自身與家人的生命財產安全。