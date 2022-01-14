　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

▲台南市善化區田寮一棟民宅發生火警，救災人員於浴室救出一名男子，臉部雙手掌雙腳燒燙傷，為避免火災造成重大傷亡，消防局呼籲民眾火災時不可以躲浴室。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市善化區田寮一棟民宅發生火警，救災人員於浴室救出一名男子，臉部雙手掌雙腳燒燙傷，為避免火災造成重大傷亡，消防局呼籲民眾火災時不可以躲浴室。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市善化區田寮一棟民宅在13日晚上7時許發生火警，救災人員於浴室救出一名男子，臉部雙手掌雙腳燒燙傷，為避免火災造成重大傷亡，消防局呼籲民眾注意用火用電安全，火災時不可以躲浴室，要裝置住宅用火災警報器，以爭取難逃生時間，減少火傷亡。

台南市消防局指出，近來火災造成重大傷亡案件頻傳，往往由於第一時間的應變錯誤。火場主要危害是高溫濃煙，發現有火災發生，來不及往戶外或走廊逃生時，應退回原來居室關上房門，延長待救時間，增加存活機率。火災時不可以躲浴室，浴室門下沿有氣窗不易填塞防阻濃煙竄入，浴室門大部分不是木造就是塑膠製，容易軟化或著火；浴室天花板大多也是塑膠材質，容易軟化或著火；軟化或著火後，相對安全區防火防煙區劃就被破壞了；躲在浴室則已無其他逃生出口，形成死胡同，影響逃生；所以浴室並不是待救時第一選擇場所。

市長黃偉哲呼籲住宅火災人員罹難的主要因素為火災發現太慢及自力避難困難，由於太慢發現火災和初期反應失敗，導致錯失逃生之第一時機或避難行為。住宅火災中，有無裝置火災警報設備與死亡之間有絕對之關聯性。高齡者行動不便避難若能於住宅裝設火災警報器，利用其所探測煙或熱時產生的警報聲，早期提醒正在熟睡或不知火災發生的民眾，及早發現並開始逃生，除可抑制火災擴大，亦可減少人命傷亡。因此，住宅場所有必要設置住宅用火災警報器，以提高該場所自我保護之水平。

▲台南市善化區田寮一棟民宅發生火警，救災人員於浴室救出一名男子，臉部雙手掌雙腳燒燙傷，為避免火災造成重大傷亡，消防局呼籲民眾火災時不可以躲浴室。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，根據歷年建築物火災死亡數據統計，獨立住宅火災死亡人數最多，而死亡原因則是火災發現太慢以致初期應變失敗、避難太晚為主因。藉由住宅用火災警報器偵知火災發生並發出警報聲響的功能，輔助人們提早發現火災，進而越早通報119 並採取滅火或逃生避難行動，據統計110年因住警器成功動作，而減災的火警案件已累積37件，成功逃生人數已有88人。就有越大的機會保護自身與家人的生命財產安全。

ET快訊
北北基取消尾牙？　柯文哲這樣說
羅霈穎拍賣會「入場方式曝」！　5000元起搶精品包
快訊／台74號4車連環追撞！　車流一度回堵
快訊／多次誣指時代力量黨工涉毒　王浩宇要賠15萬
桃園男緊抱妻子屍體躺血泊！　 她喉嚨割斷多處刀傷
快訊／金門發出禁台令！　國中小和幼兒園暫緩赴台灣本島戶外教學
醫警告：脫口罩「這動作做錯」像沒戴一樣！　一堆人GG
日月光餐會4辣妹真香！　網暈爆：明天投履歷
北市明起室內外運動戴口罩　「3種狀況」可拿下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

福虎生風豐收台東　東縣政府春聯紅包袋1／17起限量領取

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

饒慶鈴化身行銷大使　攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場

新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

2022桃園市社區圖書購置補助計畫　1／17正式起跑

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

F-16V墜機...飛官搜救第3天　尋獲疑似人腿骨軍方鑑定中

鐵門一拉「勞贖」竄出找洞鑽　毛衣女被老鼠爬上身...嚇瘋了

劉品言接《華燈》花子試鏡3次才OK　曝林心如是真愛...章廣辰BYE

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

航空迷拍「F-16V墜海前」畫面　機腹朝上倒飛...疑飛官昏迷

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

「2022台灣越南同鄉足球聯賽」加嚴版防疫　1／16日如期舉行

福虎生風豐收台東　東縣政府春聯紅包袋1／17起限量領取

火災時不可躲浴室　住宅裝置住宅用火災警報器

饒慶鈴化身行銷大使　攜最美鳳梨釋迦外銷包裝推薦給東森農場

新竹市美術館「策展人培力計畫」　即日起受理線上徵件

台東富山實小運動場1／15啟用　提供師生安全舒適運動環境

2022桃園市社區圖書購置補助計畫　1／17正式起跑

採檢結果未出爐漁工赴澎　確診後縣府立即隔離並採檢29接觸者

移民署邀泰國辦事處共同守護臺灣豬　宣導安心接種疫苗

北北基取消尾牙？柯文哲坦言「舉棋不定」：疫苗護照是解決方案

陳時中有信心「尾牙不必停辦」！　網抖恐怖後果：既視感重

咖啡秀搬到富邦　王苡丞第一位苦主要讓背號給王勝偉

《現正分手中》編劇揭密選角宋慧喬秘辛！讚張基龍「擁有2種臉孔」

竹市迎虎年　3米高「光虎」1／21起鎮守東門城

9m88、宋柏緯都來當「他」的合唱團！　新歌歌名還偷飆國罵

周末回暖但入夜仍冷！半個台灣都「只有10度」　下周變天時間曝

深化法紀觀念　勞動部邀法務部廉政署檢察官經驗分享

不爽14歲女兒被拐走　父持刀「斬斷男友小拇指」

地方熱門新聞

台東晚間再傳境外移入+1！衛生局避談

台南仁德區汽機車車禍2人送醫

台南將加開6場疫苗追加劑

桃園設置30處社區接種站

10年關懷不間斷　TPCF送暖復興愛滿溢

台南疫苗接種預約系統網頁版上線

女子欠繳毒駕罰鍰強制扣車分期繳清

男子深夜蹲在路邊 因這原因被逮

公費疫苗預約平台15日開放

獨／高雄醫事人員跨院支援「沒打第3劑」　每月得PCR1次

台南保育類「糙齒海豚」擱淺搶救

台南3處新式科技執法設備上路

黃偉哲強調2022年底全市換為LED路燈

市立體育館接種站湧人潮　林右昌：已規劃分流

更多熱門

相關新聞

回收處理業火災頻傳　強化業者防災應變作為

回收處理業火災頻傳　強化業者防災應變作為

近年來其他縣市回收處理業火災頻傳，不但造成業者重大損失，也讓大眾對回收處理廠(場)的安全產生疑慮。台東縣環保局舉辦列管回收處理業者消防安全講習及演練，針對業者場域及消防設施現況，進行消防安全講習與消防演練實作，加強解說防範火災及發生時相關因應作為，現場更要求實地操作滅火器材等相關設施，使回收處理業及相關人員更熟稔消防滅火器材使用，提升火災預防與應變能力。

住警器預防降低火災發生

住警器預防降低火災發生

淡水民宅二樓大火　婦人無生命跡象搶救無效

淡水民宅二樓大火　婦人無生命跡象搶救無效

每戶可分5.5萬！紐約惡火1天湧入700萬善款

每戶可分5.5萬！紐約惡火1天湧入700萬善款

紐約30年最慘火災　電暖器故障釀19死

紐約30年最慘火災　電暖器故障釀19死

關鍵字：

火災浴室住宅火災警報器

讀者迴響

熱門新聞

羅霈穎善心延續

Keanna突發文標ØZI：一直扎在我心裡的男孩

《大學生》班底赴陸「百萬存款被騙光」

快訊／桃園Omicron疫情擴大　侯友宜曝「最壞打算」

LINE 12.0.0版本新功能！　2招教你「接收訊息更隱密」

《單身》金賢中理想型不是宋智雅　直球告白「女神級演員」

居服員「3條傳播鏈」今增5例！第二波燒到新北、新竹

「恐怖第二波」正在發生！行員確診男友是物流員

即／F-16V失聯飛官疑尋獲手指　家屬趕往殯儀館指認

快訊／銀行員丈夫染疫「住板橋」　捷運板南線足跡曝光

戴口罩還被傳染？醫嘆「76%人都戴錯了」：是非常大警訊

快訊／1922平台明上午10點重啟！依照年齡分三階段預約

即／中壢聯邦銀行群聚持續擴大！桃園確診再+6

下體飄「腐爛魚腥味」他乾嘔到吐　女友先嚇傻再爆哭

陳庭妮首發聲！交往胡宇威8年「愛情中盡情任性」

更多

最夯影音

更多
政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」

政大陶晶瑩「解高中數學」：沒一題會！　都看YT惡補...聊教育觀「少補習.不吼小孩」
「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

「真愛CP」成真！胡宇威求婚陳庭妮　交往8年修成正果…大喊：我很幸福

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

大車轉彎突停下「死亡倒車」　後方騎士倒退狂閃躲過一劫

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

聲林之王3_EP06_PROMO巨獸持續登陸聲林 華麗飆唱轟炸舞台

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

女友跟別人看《月老》偷約會　醋男當街爆走！結局是閃的

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面