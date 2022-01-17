游錫堃力拚總預算案春節前三讀　「6113案至少必須200個小時」

▲立法院長游錫堃17日下午將召集朝野協商，此次朝野黨團提案高達6113案。（圖／取自游錫堃臉書）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃17日表示，希望今天的總預算協商順利，讓已經延誤時間的總預算案能在春節前通過，因為如果協商不順利，在院會動用表決，包括提案宣讀、按表決器、計算及宣布表決結果等，「平均一個案大約2分鐘，6113案至少必須200個小時以上」。

游錫堃17日下午將召集朝野協商，研商「111年度中央政府總預算」案。

游錫堃中午在臉書表示，希望今天的協商順利，儘速通過今年度的總預算，全部提案6113案，如果協商不順利，在院會動用表決，包括提案宣讀、按表決器、計算及宣布表決結果等，平均一個案大約2分鐘，6113案至少必須200個小時以上。

「200個小時是什麼情形呢？」游錫堃說明，每天加開院會，日夜不斷電、立委24小時不睡覺、不回家，必須要連續8天才能完成。如果一天開會8小時，那就要24天才完成，如果再有人要求重複表決及發言，那可能更要增加近一倍的時間。

游錫堃強調，主持朝野黨團協商是他擔任院長的職責，自己會全力以赴，但也呼籲朝野黨團合作，在「少數服從多數，多數尊重少數」的原則下，理性、和諧溝通，讓已經延誤時間的總預算案能在春節前通過。

游錫堃也說，總預算案依法應於去年11月30日完成，並在今年1月1日開始實施。