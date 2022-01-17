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北京Omicron源頭不明　官方：患者曾收發「來自北美的郵件」

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

▲北京冬奧即將在2月初開幕，但卻爆出Omicron病例。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京15日爆出1例本土Omicron確診病例，但患者14天內完全沒有外省市旅居使，源頭成謎。北京疾控中心17日表示，患者近期曾收發過來自加拿大的國際郵件，經過採檢，郵件包裝及內容物均有陽性反應，不排除經境外物品感染病毒的可能。

北京疾控中心副主任龐星火指出，患者自述近期曾收發過國際郵件，對此官方進行了全面調查、採樣和檢測，「該國際郵件於1月7日自加拿大發出，途經美國及中國香港到達北京，病例於1月11日收到郵件。」

▲▼大陸北京新冠疫情,Omicron。（圖／路透社）

龐星火提到，患者自述，在此期間僅接觸郵件包裝外表面和文件紙張首頁，未接觸包裝內表面和其他紙張，「我們已採集該國際郵件環境標本22件，其中包裝外表面2件、內表面2件以及文件內紙張標本8件，經核酸檢測均為陽性，並檢測出Omicron變異株特異性突變位點。」

龐星火說，截至目前，在運輸途中可能接觸人員共8人，除病例外其餘接觸人員核酸檢測結果均為陰性。此外，採集同一來源發往另一地點尚未拆封的國際郵件環境標本54件，檢出5件陽性，其中外包裝陽性1件和文件內紙張陽性4件。

▲▼北京冬奧,冬季奧運。（圖／路透社）

龐星火還說，基因序列分析顯示，該患者感染的病毒屬於VOC/Omicron變異株（BA.1進化分支），與北京既往病例還有近期其他省市報告的Omicron變異株均存在差異，不屬於同一傳播鏈，並且與2021年12月北美和新加坡等地分離的部分毒株相似度較高。

龐星火強調，綜上所述，結合病例流行病學史、可疑物品樣本檢測結果以及病例標本的基因測序結果，不排除其經境外物品而感染病毒的可能。

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