高市府發布新人事令　秘書長楊明州退休！遺缺由郭添貴升任





▲高雄市政府秘書長郭添貴。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府今（17）日發布新人事令，秘書長楊明州16日正式退休後，市府秘書長遺缺將由原任副秘書長郭添貴升任。高雄市長陳其邁期勉郭添貴秘書長，在未來持續發揮其專業與溝通協調能力，使市府團隊效益再升級，讓高雄市政建設再創新局。

陳其邁在11日市政會議中，特地致贈秘書長楊明州退離紀念品，並獻上暖心大擁抱，給予最大祝福，感謝他38年公務生涯的辛勞和奉獻。

▲高雄市政府秘書長楊明州退休。（圖／高雄市政府提供）

在楊明州退休後，市府秘書長遺缺將由原副秘書長郭添貴升任。郭添貴現年60歲，學歷為中正理工學院土木工程系學士、國立中山大學政治學研究所碩士，公務職涯經歷高雄市政府文化局主任秘書、副局長、高雄市政府顧問、台灣港務公司總經理、交通部航港局局長、高雄市政府副秘書長等職。

高市府表示，郭秘書長專長為海洋、海運經營管理及發展、文化資產活化及招商營運，另外還有港灣城市願景擘劃及土地開發活絡轉型、5GAIOT產業及重大展演活動執行、運動場館提升暨城市運動品牌推動等。

學歷：

中山大學政治學研究所碩士

中正理工學院土木工程系

經歷：

高雄市政府副秘書長

交通部航港局局長

臺灣港務公司總經理

高雄港區土地開發公司董事長

高雄市政府顧問

高雄市政府文化局主秘、副局長

高雄市政府府本部秘書、科長

高雄第一科技大學組長

財團法人中國驗船中心董事

財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事

臺灣燈塔協會理事長

高雄流行音樂中心董事