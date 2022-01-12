▲農曆春節即將到來，高雄市政府特別製作的多款2022虎年限定高雄版新春小物。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

農曆春節即將到來，高雄市政府特別製作的多款2022虎年限定高雄版新春小物，包括《人壽年豐》春聯、《福虎生風》斗方春聯、Q版春聯及虎年開運小紅包、《虎福臨門》開運小紅包，希望帶給市民祝福。相關新春小物將於周五起，在不同地點開始發放，喜愛的民眾可不要錯過。

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▲▼高雄虎年超Q新春小物搶先曝光，周五起免費發放領取地點出爐。（圖／高雄市政府提供）

今年高市府春聯邀請大師級書法家於同生老師題字，以雄健有力的筆韻書寫出《人壽年豐》四字春聯。高雄市長陳其邁表示，人享長壽，農作豐收，在後疫情時代，希望帶給市民祝福，進一步的意思，也代表生活更多加多彩多姿、更豐富。

《人壽年豐》春聯自1月14日本周五起於市府四維行政中心、鳳山行政中心及各區公所上班時間發送；Q版與斗方春聯透過可愛插圖，讓不同年齡層大小朋友收藏，分別放置於觀光局所屬各風景區、文化局所轄場館及高雄捷運各站點等場域，包括高雄火車站旅客服務中心、左營高鐵站旅客服務中心、小港機場旅客服務中心、月世界遊客中心、崗山之眼、貝殼館及蝴蝶園等，提供民眾自由索取，索完為止。

▲▼Q版與斗方春聯透過可愛插圖，讓不同年齡層大小朋友收藏。（圖／高雄市政府提供）

於同生（1975年）老師，是台灣知名書法家，出生於高雄，東方設計大學文創與設計所博士，曾獲中山藝術獎首獎、全國美術展金牌獎等大獎。泅游於書道30餘年，傳統功底深厚，同時涉入當代創作，是國內書法界中生代翹楚。於老師也表示，有榮幸受邀為家鄉服務，非常高興。

斗方春聯《福虎生風》由胡復容設計師所創作，創作理念代表嶄新的2022年，以充滿朝氣的咬錢虎－虎爺向大家拜年！福虎生風（豐），願每一個人都能安康富足；除了添富護財的寓意，希望高雄在新的一年能夠發展順利外，也有保佑孩子們健康長大，祈求福氣、平安之意。

▲陳其邁表示，人享長壽，農作豐收，在後疫情時代，希望帶給市民祝福。（圖／高雄市政府提供）

虎年小紅包由林建文設計師所創作，預計將配合商圈活動提供民眾索取，創作主視覺以福虎魅力四射的構圖，搭配高雄市花木棉花點綴為襯底裝飾，迎接朝氣新春；「福氣啦」代表熱情的高雄本色，勇於接受挑戰、追求蛻變，背面對摺將「福虎生運」含蘊其中，祈福市民拆展的瞬間，福運綻開，福氣自來。

另外，《虎福臨門》開運小紅包，則以童趣風格老虎，結合高雄知名地標龍虎塔及童謠兩隻老虎，生動活潑，致贈給本市幼兒園及國小學生，祝福小朋友在新的一年，學業亨通、圓滿吉祥。