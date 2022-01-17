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一鍵加熱！超商獨家「小熊維尼行動便當盒」　加碼3款超Q無線充電座

▲▼7-11最新迪士尼周邊 。（圖／7-11提供）

▲7-11獨家「小熊維尼行動加熱便當盒」，一鍵就可覆熱 。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫小熊維尼控！就有超商獨家開放預購超萌「小熊維尼行動加熱便當盒」，不用再排隊等熱便當了，只要一插電，無須加水受熱均勻，30分鐘就能熱好便當，另外還有小熊維尼、史迪奇以及熊抱哥無線充電座，即日起開放預購至2/22止，粉絲們可要把握機會了。

7-11這次特別與迪士尼授權合作打造全新「小熊維尼系列行動加熱便當盒」，獨家限量預購，集結「維尼加熱便當盒」、「多用途風呂敷（包裹布）」以及「維尼筷架收納束帶」3大功能結構，主打免加水、免排隊覆熱，還有4段定時設計，30分鐘即可加熱飯菜，方便民眾享用美食。

▲▼7-11最新迪士尼周邊 。（圖／7-11提供）

▲小熊維尼、史迪奇和熊抱哥窩在暖桌裡睡覺超可愛，手機一放上就能充電。

另外，本次還以「小熊維尼」、「史迪奇」以及「熊抱哥」為主題，推出3款肖像暖桌無線充電座，最高10Ｗ無線快速充電，超療癒的睡姿搭配薄型底座，結合可愛暖桌造型，手機隨放即充，不管是辦公或是居家佈置都療癒可愛。

▲▼全家最新「跳跳虎」集點活動。（圖／業者提供）

▲超商最新「跳跳虎」集點活動來了。（圖／全家提供，下同）

全家找來迪士尼小熊維尼中的可愛跳跳虎作為主角，推出最新「友你太療癒」集點活動，必收冬天必備「跳跳虎造型毯」，攤開來是可愛的跳跳虎模樣，無論是披在肩上保暖還是放在沙發當擺飾，都可愛到不行，還有超實用跳跳虎及小豬款的吸管杯、提袋、餐具組，以及過年就能開玩的「跳跳虎疊疊樂」、看著就能被療癒的「跳跳虎Q版娃娃」，通通超欠收，即日起至3/8限時換。

▲▼全家最新「跳跳虎」集點活動。（圖／業者提供）

▲▼超實用隨行餐具組、造型毯。

▲▼全家最新「跳跳虎」集點活動。（圖／業者提供）

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