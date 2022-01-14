零食控搶吃！超商「最新4款洋芋片」　加了炙燒和牛、松露超邪惡

▲7-11開賣4款最新洋芋片。（圖／記者周姈姈攝，下同）



記者周姈姈／台北報導

零食控準備衝了！就有超商一次推出4款最新洋芋片，直接把超豪華和牛、松露加進洋芋片中，每一口都是奢華滋味，只要銅板價就能享受，另外還有日本限定3倍濃郁洋蔥口味洋芋片，即日起還能享第2件10元爽爽吃。

7-11這次開賣的4款洋芋片，其中樂事2款為「波樂日本炙燒和牛口味洋芋片」，吃得到和牛炙燒後油花的鮮甜香氣與薯香交融；「法國黑鑽松露口味洋芋片」，可以說是洋芋片界的夢幻珍品，酥脆的洋芋片送進嘴裡就能嚐到濃郁的松露香氣，且即日起至2/8前還可享指定品項2件79折、3件75折優惠。

▲樂事直接打造松露、和牛口味洋芋片。



另外2款為品客，首先是日本最強限定「3倍濃郁洋蔥口味洋芋片」，只有7-11買得到，又脆又香的洋芋片裹上更香濃的洋蔥滋味，絕對會讓你吃到停不下來，再來則是「北海道起司鍋風味洋芋片」，起司鍋香氣扒附在洋芋片上，且即日起至2/8前小品客可享第2件10元優惠。

▲全家聯名再睡5分鐘推出最新飲品「焙香歐蕾」。（圖／全家提供，下同）

吃餅乾一定要配點飲料，全家找來百萬YouTuber滴妹創辦的「再睡5分鐘」合作，推出最新聯名「焙香歐蕾」，使用台灣在地烏龍茶葉經過烘焙工法萃煉出濃濃茶香，搭配鮮乳調和成滑順歐蕾飲品，飲料包裝盒則是以招牌療癒LOGO樹懶作為主角，可愛爆表。

▲同步還有SOMA推1款聯名飲品、零食。

同步還有「SOMA聯名飲品、零食」，首推「藍帶茶歐蕾」是選用3種不同紅茶茶種搭配鮮乳，口感獨特又醇厚，以及「藍帶茶歐蕾法國酥」，SOMA茶粉製成的奶茶內餡夾進法國酥當中，茶味濃郁，最後這款「SOMA黃金大麥茶歐蕾」，精選大麥、特選紅茶進行熬煮後結合奶，每一口都能喝到些許紅茶焦糖香及濃濃麥香，即日起正式開喝。