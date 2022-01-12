超商首創「數位紅包」！免費拿限量購物金　還有3款宮廟發財卡

▲7-11即日起推出APP數位紅包以及3款虛擬虎年隨取卡。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

用手機就能發紅包！就有超商即日起推出「APP數位紅包」，以免排隊、免換鈔及避群聚3大安心訴求，按按手機就能購足所需的數位紅包金額與數量。另外，超商也和北中南3大宮廟合作推出「線上虎年隨取卡」，每張卡各前500名購買的民眾即可免費多拿50元購物金，讓民眾新年能夠財源滾滾。

7-11即日起至2/15止推出「福虎生風、開運紅包雙重回饋活動」，民眾只要在OPEN POINT APP「雲端禮物卡」購買1份600元的數位紅包並轉贈，就有機會獲得限量2萬組60元購物金，前2022組再加贈天后ｘ鎮瀾宮線上點燈服務8折優惠。

▲數位紅包1份600元，若是轉贈就有機會免費拿60元購物金。

另外，看準宮廟祈福帶財運商機，OPEN POINT APP「雲端禮物卡」即日起也攜手北中南3大宮廟開賣「虛擬虎年隨取卡」，共有金山財神廟、北港朝天宮以及南鯤鯓代天府共3大宮廟樣式可選，每張售價500元，3張卡各前500名購買的幸運兒，即可獲得550元面額的虛擬隨取卡，也能化身數位紅包轉贈給親友，送禮自用兩相宜。

▲超商找來武德宮打造聯名開運鮮食。（圖／全家提供，下同）

全家則是找來全台最大財神廟「武德宮」跨界聯名，首推春節限定全台只有10萬份的「五滷財神大雞腿油飯」，以傳統木桶炊飯工法將米飯蒸煮成香Q油飯，搭配斧頭造型的超大雞腿，份量十足；再來是年菜必吃的「佛跳牆」，以豬腳、干貝、排骨酥、芋頭、雞腿排丁、鳥蛋、白菜等多種食材燉煮而成，用料豐富，同樣限量3萬碗。

▲斧頭造型大雞腿超滿足。

▲同步吃黑糖脆皮泡芙。

除外，過年還要呷甜甜，同步推出這顆「開運黑糖脆皮泡芙」，特意在泡芙外皮結合老虎紋飾，內餡則包入濃郁卡士達餡及香甜黑糖醬，另外還有開運黑金堡、開運虎紋麵包、虎虎生威餛飩拌麵等選擇，而這6款開運鮮食的包裝袋上更是可愛爆表，有黑虎將軍脖子上掛珍珠、手拿金元寶，還有黑虎將軍睜著大眼、手上拿著小愛心，通通療癒到不行，1/12起陸續上市。