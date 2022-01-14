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女子欠繳毒駕罰鍰10萬8千元　強制扣車前主動到案分2次繳清

▲台南1名27歲林姓女子，因毒駕違規，欠交通罰鍰10萬8千元，因逾期不繳納，經台南分署強制扣車，林女主動分期繳清。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南1名27歲林姓女子，因毒駕違規，欠交通罰鍰10萬8千元，因逾期不繳納，經台南分署強制扣車，林女主動分期繳清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南1名27歲林姓女子，在2018年間因2次毒駕違規，各遭裁處新台幣9萬元及8萬元，另外因無正當理由不參加毒品危害講習，遭處以5千元怠金，共遭裁處2筆交通罰鍰及1筆怠金，合計金額17萬5千元，因逾期不繳納，被移送行政執行，台南分署經催繳及強制扣車，林女主動分期繳清。

▲台南1名27歲林姓女子，因毒駕違規，欠交通罰鍰10萬8千元，因逾期不繳納，經台南分署強制扣車，林女主動分期繳清。（圖／記者林悅翻攝）

行政執行署台南分署指出，林女分別遭台南市政府交通局、台南市警察局刑事警察大隊移送強制執行，台南分署在2021年5月間接獲移送案件後，即積極向林女催繳，其間林女先後償還6萬7000元，尚欠10萬8000元未繳，執行人員發現林女名下尚有一部2014年份 TOYOTA RAV4休旅車可供執行，乃於2022年1月13日上午至林女位於安南區住家準備查扣該部休旅車，因未尋獲汽車，留下執行通知，即先行返回分署。

林女於13日當天下午即主動到案，先行繳納5萬元及將汽車交付查封，執行人員限期林女於2月底前須繳清所欠5萬8000元款項。

▲台南市中西區64歲李姓男子，因酒駕及其他違規，3筆交通罰鍰合計9萬4600元不繳，經行政執行署台南分署查封其名下透天厝，李男立即繳清罰鍰。（圖／記者林悅翻攝）

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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