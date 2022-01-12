合歡山最低-2.6度路面結冰　玉山北峰-4.6度攻主峰要穿冰爪

▲合歡山公路武嶺至松雪樓路段今結冰，車輛限掛雪鏈才能通行。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

強烈冷氣團來襲，不過水氣不足，即使合歡山和玉山今晨最低分別達零下2.6度、零下4.6度，但並未降雪；合歡山公路武嶺至松雪樓路段因路面結冰，車輛限掛雪鏈才能通行，玉山風口柵欄至主峰頂步道仍有殘雪結冰，玉山國家公園管理處將持續針對山友進行雪地登山安全宣導。

合歡山於今晨5時許達零下2.6度，目前仍在零下1.6度，公路總局派員檢視台14甲路況，武嶺至松雪樓（31k至33K）路面結冰，提醒用路人限加掛雪鏈通行，而高山氣候嚴峻變化迅速，管制路段仍視現況機動調整；另依管制公告，機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

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公路總局強調，雪季期間山區道路路況難以掌握，籲請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規劃旅行備案，俾能及時因應；敬請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

▲玉山排雲山莊今晨氣溫達零下4度。（圖／玉山國家公園管理處提供）

玉管處指出，玉山北峰於早上7時溫度為零下4.6度，部分地面結冰，排雲山莊也有零下4度，天氣為陰天或起濃霧情形，風口柵欄至主峰頂步道仍有殘雪結冰，需要雪地裝備穿冰爪；即使如此，11日住宿排雲山莊人數仍有48人、圓峰山屋11人、荖濃溪營地5人，玉管處人員持續針對山友加強雪地登山安全宣導。