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北市「測速開單王」取締近3.2萬件　連2年奪冠

▲▼北市測速照相「桿王」取締近3.2萬件　連2年奪冠。（圖／翻攝Google）

▲環河北路三段葫蘆街（往北）測速照相，去年取締案件量奪台北市第一名。（圖／翻攝Google）

文／中央社記者黃麗芸台北16日電

根據台北市警察局交通警察大隊最新統計資料顯示，去年轄內固定式測速照相桿取締件數共33萬6120件，其中環河北路三段葫蘆街的測速桿就占3萬1971件，再度成為「桿王」。

為維護用路人交通安全，北市警方在轄內多處設置固定式測速照相桿以協助取締超速違規車輛。交通警察大隊今晚表示，統計民國110年轄內固定式測速照相取締件數共計33萬6120件；和109年取締的33萬6355件相較，為略減情形。

根據交通警察大隊統計北市去年前10大固定式測速照相取締路段及件數資料顯示，冠軍和去年相同，均為環河北路三段葫蘆街（往北）的測速桿，全年共取締3萬1971件；其次為水源快速道路（往南）有2萬7971件；季軍為仰德大道二段29巷（往下山方向）有2萬5557件。

另，去年7至10名分別依序為仰德大道四段格致國中（往下山方向）有1萬7451件；市民大道與東寧路（西向東）有1萬6641件；仰德大道三段陽明山國小（往下山方向）有1萬2076件；承德路四段百齡高中（往北）有1萬2038件；明水路325號前（北安國中前往東）有1萬976件；承德路六段（南往北）有1萬134件；竹子湖路（往台北）為9781件。

反觀109年取締前10名則為，環河北路三段葫蘆街（往北）有2萬9561件居冠；仰德大道二段29巷（往下山方向）2萬6069件；水源快速道路（往南）2萬3495件；市民大道與東寧路（西向東）1萬7637件；明水路325號前（北安國中前往東）1萬3176件。

以及，仰德大道三段陽明山國小（往下山方向）1萬1488件；仰德大道四段格致國中（往下山方向）1萬1236件；和平東路一段師範大學前（往東）1萬851件；羅斯福路五段240號有1萬608件；中華路一段53號前（快車道）1萬223件。

依道路交通管理處罰條例第40條規定，汽車超速將處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，換算台北市去年超速罰鍰最低可望進帳逾4億元。

警方表示，設置測速照相器目的是希望駕駛人都能遵守交通規則，維持安全速限，駕駛才能有充足的時間反應，同時也保障用路人安全。

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