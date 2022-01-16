▲Omicron病毒傳播力快，鄭文燦提醒市民主動採檢、施打疫苗。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日視察東興國中、新勢市民活動中心採檢站及上華里市民活動中心接種站表示，桃園34個社區接種站在1月12日至15日期間，疫苗接種數約11.4萬劑，預估今日將接種2萬劑後，總計達13萬人完成加強劑接種。市府將盡力提高疫苗覆蓋率，以期提升防護力，讓社區更安全，呼籲市民朋友口罩戴妥，配合施打疫苗，平安過好年。

鄭文燦說明，市府持續擴大採檢、匡列及居隔範圍，並設置10個社區採檢站，昨（15）日採檢人數約6,000人，預估今日為採檢高峰期，市府雖然已透過簡訊、電話逐一聯繫出入聯邦銀行及西堤餐廳的民眾，仍希望市民朋友如有症狀或足跡重疊者，應主動前來採檢。此外，雖然桃園國際機場約8,000人完成採檢，但因應大園作為機場所在地，且許多大園居民在機場上班，明（17）日加開社區採檢站，以進行相關健康監測。

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市長說，目前確診個案皆有家庭、職場、學校及社區的足跡，市府除了盡力守住社區防線，圍堵病毒傳播鏈，並追蹤所有確診者足跡外，也採取預防性措施，擴大社區採檢，致力找出潛在病例。

鄭文燦指出，雖然感染個案的症狀多為輕症，但從機場擴及至銀行、餐廳及學校，顯示Omicron病毒傳播力快速。目前除了減少群聚及餐敘活動外，施打疫苗也可提升保護力，鄭市長也提醒市民朋友疫苗接種後應多喝水、休息，並落實個人防護措施，希望大家共同努力，守住桃園也守住台灣。