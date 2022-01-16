確診者增加！　鄭文燦籲1／7-12日西堤用餐者快來採檢

▲鄭文燦呼籲1月7日至12日西堤用餐者快來採檢。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦16日於防疫專案會議時表示，目前桃園居家隔離人數共計1,024人，後送集中檢疫所為1,006人，共計2,040人。而在1月7日西堤餐廳員工確診後，市府逐一電話通知西堤用餐顧客，共計聯繫347組用餐客人，匡列1,246人，其中192組用餐顧客採檢後送集中檢疫所隔離，155組用餐顧客採檢進行自主健康管理。

鄭文燦也呼籲，除了聯邦銀行健行分行、西堤餐廳、中壢高商、東興國中專案採檢外，曾於1月7日至12日出入西堤餐廳，或其它足跡重疊且有症狀者皆應進行採檢，確保身邊家人及社區的安全。

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市長說明，目前已確認新增2名1月9日曾在西堤餐廳用餐的確診個案，當日三代同堂共計11人一同用餐，其中夫妻同時確診，分別在中小企業服務，並針對2個職場匡列採檢44人及6人。另有接觸者就讀平鎮幼兒園紹豐分班及私立長青幼兒園，也預防性停課1日。

另外，桃園今日開設10個社區採檢站，而大園區鄰近桃園國際機場，明（17）日起將增設「大園採檢站」，以進行社區健康監測，合計下週起全市將有11個社區採檢站，希望藉由擴大社區採檢，建立社區防護網，避免存在潛在病例或形成隱形傳播鏈。

不過，衛生局長王文彥則在防疫專案會議後稱，西堤餐廳確診人數除了昨天公布的一對夫妻外，其中8位確診案例仍在疫調中，以中央流行疫情指揮中心公布數字為準。而中央流行疫情指揮中心下午公布，今天國內新增10例本土個案、41例境外移入，證實西堤餐廳群聚感染擴大。