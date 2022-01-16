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台南莫德納疫苗接種踴躍即將用罄　衛生局：有立即接種需求建議選BNT疫苗

▲台南市衛生局指出，莫德納疫苗接種踴躍即將用罄，如有立即接種需求建議選BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市衛生局指出，莫德納疫苗接種踴躍即將用罄，如有立即接種需求建議選BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市莫德納疫苗接種情形踴躍，如有立即接種追加劑（第3劑）或1、2劑需求的市民，衛生局建議可選擇同為mRNA疫苗的BNT疫苗，建立自身的免疫保護力，台南市亦會持續向指揮中心提出莫德納疫苗配送需求，獲配發後儘快為市民接種。

▲台南市衛生局指出，莫德納疫苗接種踴躍即將用罄，如有立即接種需求建議選BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市中山國中接種站16日上午8時開始提供莫德納疫苗接種服務，預計至下午5時30分將可完成3500人接種作業，現場秩序良好；另「COVID-19公費疫苗預約平台」第19期將於17日開始接種，提醒已成功預約的市民於接種當日攜帶健保卡、接種紀錄卡（黃卡）按時前往接種地點。如有其他預約接種相關疑問，請撥打台南市防疫專線(06)2880180。

15日台南市共18591人接種COVID-19疫苗加強劑及追加劑，其中15人接種AZ疫苗、15744人接種莫德納疫苗、399人接種高端疫苗、2433人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共21780人接種COVID-19疫苗。

▲台南市衛生局指出，莫德納疫苗接種踴躍即將用罄，如有立即接種需求建議選BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至1月15日共接種283萬3397劑次，第一劑涵蓋率77.9％、第二劑涵蓋率68.8％、加強劑及追加劑涵蓋率5.2％、劑次涵蓋率151.9％。

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